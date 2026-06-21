21 de junio de 2026
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Fernando Gago

Revelan cómo sigue Fernando Gago tras sufrir un infarto y el inesperado pedido que hizo en la clínica

El DT Fernando Gago evoluciona favorablemente tras la colocación de un stent y sorprendió a los dirigentes de Universidad de Chile. Repasá lo sucedido.

Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

Por Sitio Andino Deportes

La preocupación por la salud de Fernando Gago sacudió al fútbol sudamericano durante las últimas horas. El entrenador de Universidad de Chile debió ser internado de urgencia tras sufrir un infarto, fue sometido a la colocación de un stent coronario y permanece bajo observación médica. Sin embargo, desde el club llevaron tranquilidad y revelaron un inesperado pedido del ex entrenador de Boca durante su recuperación.

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Cómo está Fernando Gago tras ser operado de urgencia

Fernando Gago evoluciona favorablemente luego de la intervención cardiovascular realizada en una clínica de Chile. Según informaron desde Universidad de Chile, el ex mediocampista respondió de buena manera al procedimiento y su estado general es estable. Los médicos decidieron colocarle un stent, una pequeña malla tubular utilizada para ampliar arterias coronarias obstruidas y mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón.

Cuál fue el inesperado pedido de Fernando Gago durante su internación

A pesar del delicado momento de salud, Fernando Gago volvió a demostrar su obsesión por el fútbol y pidió hablar sobre el próximo partido de Universidad de Chile. La revelación fue realizada por Manuel Mayo, director deportivo de la institución chilena, quien contó detalles de la charla que mantuvo con el entrenador en la clínica.

"Entré a la pieza y ya me estaba hablando del partido del domingo y viendo temas en conjunto. Le dije que no era el momento, que estuviera tranquilo, que hoy era para descansar", relató el dirigente durante una conferencia de prensa.

La situación sorprendió incluso a los propios dirigentes del club, que esperaban encontrar a Gago enfocado exclusivamente en su recuperación. Mayo explicó además que el entrenador continúa involucrado en cuestiones deportivas vinculadas al seguimiento de jugadores y la planificación del plantel, aunque desde la institución intentan que priorice su estado de salud.

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Por qué tuvieron que operar de urgencia a Fernando Gago

El entrenador comenzó a sentir molestias antes de un partido y los estudios médicos detectaron un problema cardíaco que requería intervención inmediata. De acuerdo con la información difundida en Chile, los síntomas aparecieron durante la concentración previa a un encuentro oficial. Aunque integrantes del cuerpo técnico le recomendaron acudir rápidamente a una clínica, Gago intentó mantener el foco en el compromiso deportivo.

Finalmente fue sometido a estudios que detectaron una afección coronaria y los especialistas decidieron actuar de manera urgente. La intervención consistió en la colocación de un stent para restablecer la circulación sanguínea. El procedimiento se realizó durante la noche y tuvo una respuesta favorable por parte del entrenador.

Mientras continúa la recuperación de Gago, Fabricio Coloccini será el encargado de dirigir al equipo en el compromiso del próximo domingo frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

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