El evento deportivo estudiantil que movilizó Malargüe ya tiene a todos sus campeones

Con una semana de competencia y tribunas colmadas, las XXXIX Jornadas Deportivas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Minera (ESTIM) llegaron a su fin en Malargüe con la participación de cerca de 500 estudiantes de distintos puntos de Mendoza. El tradicional certamen interdepartamental volvió a consolidarse como uno de los encuentros deportivos escolares más convocantes de la región.

Esta nueva edición de las Jornadas Deportivas de ESTIM cerró una nueva página en la historia del deporte estudiantil del sur mendocino, luego de varios días de intensa actividad desarrollada entre el Centro Polideportivo Malal Hue y el gimnasio cubierto del establecimiento anfitrión.

Uno de los aspectos más destacados del certamen fue la diversidad de disciplinas y categorías disputadas, con encuentros de futsal, handball, vóley y básquet, tanto en categorías masculina como femenina .

En fútbol Sub-16 masculino, el título quedó en manos del Colegio Diocesano San José, que se consagró campeón tras superar el recorrido competitivo y dejó como subcampeona a la Escuela Electromecánica Eugenio Izsaky.

En futsal femenino, el máximo festejo fue para la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo DAD, mientras que el Instituto Secundario Malargüe (ISMA) alcanzó el segundo lugar. En tanto, el futsal Sub-19 masculino tuvo como campeón al ISMA y como subcampeona a la Escuela de Educación Técnica Ingeniero Jorge Raúl Barraquero de General Alvear.

En handball femenino, el festejo quedó para ESTIM y el segundo puesto fue para la Escuela de Agricultura de General Alvear. Entre los varones, la Escuela de Agricultura se quedó con el campeonato y Barraquero fue subcampeón.

En vóley femenino volvió a imponerse DAD UNCuyo, con Escuela de Agricultura en el segundo lugar; mientras que en vóley masculino el campeón fue Escuela de Agricultura y el subcampeonato quedó para ISMA.

El cierre también dejó definiciones en básquetbol, donde Escuela de Agricultura ganó en femenino y DAD se consagró en masculino, con ESTIM obteniendo ambos subcampeonatos. Una vez más, las Jornadas Deportivas reafirmaron su lugar como una referencia del deporte escolar mendocino.