21 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Argentina vs Austria por el Mundial 2026: las dudas de Scaloni para buscar la clasificación

La Selección buscará asegurar su pase a los 16avos de final del duro Mundial 2026. Repasá qué decisión tomó Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Austria en un partido clave para las aspiraciones de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni define el equipo para enfrentar a Austria en un partido clave para las aspiraciones de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina enfrentará este lunes a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 con el objetivo de conseguir una victoria que le permita asegurar la clasificación a los 16avos de final. Para este encuentro, Lionel Scaloni mantiene algunas dudas en la formación luego del triunfo por 3 a 0 sobre Argelia.

Qué dudas tiene Scaloni para enfrentar a Austria

La principal incógnita aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico volvió a entrenar con normalidad y pelea por un lugar con Facundo Medina, quien tuvo una destacada actuación en el debut.

Por el sector derecho no habrá mayores novedades. La lesión muscular sufrida por Gonzalo Montiel le abrirá nuevamente la puerta a Nahuel Molina, mientras que la zaga central estará integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha se mantendría la base habitual del entrenador con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La presencia de Leandro Paredes desde el arranque parece difícil, ya que recién se recuperó de una molestia muscular y podría sumar minutos ingresando desde el banco.

Quién acompañará a Lionel Messi en ataque

La única presencia asegurada en ofensiva es la de Lionel Messi, que viene de firmar un histórico hat-trick frente a Argelia para alcanzar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Una de las dudas pasa por el acompañante del capitán argentino. Thiago Almada aparece como principal candidato para mantenerse en el equipo, aunque Nico Paz, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González también son alternativas que maneja el cuerpo técnico.

El otro interrogante está en el puesto de centrodelantero. Lautaro Martínez fue titular en el estreno, pero no logró mostrar su mejor versión. Por eso, Julián Álvarez aparece como una opción concreta para ingresar desde el inicio ante los austríacos.

La posible formación de Argentina ante Austria

La probable formación de la Selección argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Un triunfo dejará a la Albiceleste muy cerca de los octavos de final y ratificará el gran comienzo mostrado en el debut mundialista.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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