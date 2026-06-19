19 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

Con Lionel Messi, la Selección se entrenó en medio del escándalo por la fake news

A pesar de vivir un día alterado, Lionel Messi se entrenó a la par de sus compañeros de la Selección de fútbol de Argentina.

Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros este jueves por la tarde.&nbsp;

Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros este jueves por la tarde. 

Por Sección Andino Sports

La Selección de fútbol de Argentina que dirige Lionel Scaloni continúa preparándose de cara al segundo partido del Mundial 2026, en el que enfrentará a Austria, en lo que fue un día sumamente complicado por la difusión de noticias falsas en torno a la familia de Lionel Messi, las cuales causaron revuelo en el seno del plantel.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la jornada fue agitada debido a un comentario en un reconocido canal de streaming, en el que se desinformó al comentar que había fallecido el padre del astro argentino Lionel Messi, que tuvo que aclarar la situación de forma oficial, en un contexto que generó gran malestar en la delegación.

A pesar de eso, el “10” pudo completar el entrenamiento con normalidad e incluso se lo vio sonriente durante la primera parte del mismo, mientras compartía un juego con algunos compañeros a modo de calentamiento previo a la práctica.

Cómo se prepara Lionel Messi y la Selección Argentina para el duelo con Austria

Dos días después de un histórico triunfo ante Argelia, la Selección tuvo que afrontar una jornada difícil, al estar delicada la salud de Jorge Messi, padre del capitán del representativo nacional.

image
Jorge, padre de Lionel Messi, está atravesando un problema de salud.

Jorge, padre de Lionel Messi, está atravesando un problema de salud.

Luego de la falsa noticia de su fallecimiento comentada en un importante medio nacional, desde el entorno del delantero del Inter Miami debieron expedir un comunicado para informar la realidad de la situación, al afirmar que el hombre de 68 años se encuentra “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Además, el escrito menciona el “profundo malestar” sentido por su familia ante “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que fue tomado el tema, pidiendo “responsabilidad, prudencia y humanidad” ya que la salud de Jorge Messi “no debería ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

La recuperación de algunos jugadores

Varias horas después del comunicado, a las 20:00, la Albiceleste afrontó su segundo entrenamiento posterior al encuentro ante el combinado argelino, al que se incorporaron los futbolistas que habían sido titulares en el partido mencionado excepto el defensor Gonzalo Montiel, que tuvo que comenzar el día con trabajos de gimnasio para alivianar cargas, antes de sumarse al resto del grupo.

Quien continúa progresando es el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que había sufrido un desgarro en el sóleo izquierdo y pudo sumarse al plantel para realizar la práctica con normalidad, por primera vez desde haberse lesionado en el amistoso ante Honduras, disputado el sábado 6 de junio, y se perfila para regresar a la titularidad.

La práctica contó con 15 minutos de apertura ante la prensa, como es habitual en la concentración del combinado de Scaloni, y mantiene la preparación con el foco puesto en la segunda fecha del Grupo J, en la que los argentinos deberán medirse ante Austria, que se impuso por 3-1 frente a Jordania, el próximo lunes 22 de junio, a las 14:00 (horario argentino), en la ciudad estadounidense de Dallas.

Temas
Seguí leyendo

El motivo detrás de las lágrimas de Lionel Messi tras convertir el primer gol ante Argelia

"Somos muy parecidos": la frase de Messi tras ver esta serie en Netflix

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Mundial 2026: los jugadores de Argentina celebraron el triunfo ante Argelia

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Messi y los 16 gritos que hicieron historia

Con lágrimas en sus ojos, Messi reveló que atravesó días difíciles

Lionel Scaloni frenó la euforia tras el show de Messi

Lee además
Las drásticas medidas de Luzu TV tras el desmentido de la familia de Lionel Messi

Nicolás Occhiato no perdonó el tremendo error de Florencia Peña y limpió Luzu TV
Florencia Peña anunció la muerte del padre de Lionel Messi y la familia lanzó un duro comunicado

Florencia Peña tuvo que disculparse después de anunciar la muerte del padre de Messi: "Ya no sabés lo que es fake"
LO QUE SE LEE AHORA
mundial 2026 en vivo: gracias a un blooper, mexico es el primer clasificado a los 16avos de final

Mundial 2026 en vivo: gracias a un blooper, México es el primer clasificado a los 16avos de final

Las Más Leídas

Salud Mental: médicos alertan que el retraso salarial pone en riesgo la atención en Mendoza. Imagen creada con IA

Salud mental, en crisis: peligra la atención en Mendoza

Otro robo a un comercio en plena Ciudad de Mendoza. 

Nuevo robo en un conocido local de comidas de la Quinta Sección

¿Qué le pasa al padre de Lionel Messi?

El motivo detrás de las lágrimas de Lionel Messi tras convertir el primer gol ante Argelia

Los mendocinos podrán enviar fotos y videos de presuntas infracciones viales a través de Whatsapp.

Así funcionará el sistema ciudadano para comunicar infracciones viales con fotos y videos

Jose Mesa es oriunda de Tunuyán y va por todo.

Tunuyán pone a sus campeones de Taekwondo ante una gran prueba nacional