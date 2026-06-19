Con Lionel Messi, la Selección se entrenó en medio del escándalo por la fake news

Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros este jueves por la tarde.

La Selección de fútbol de Argentina que dirige Lionel Scaloni continúa preparándose de cara al segundo partido del Mundial 2026 , en el que enfrentará a Austria, en lo que fue un día sumamente complicado por la difusión de noticias falsas en torno a la familia de Lionel Messi , las cuales causaron revuelo en el seno del plantel.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , la jornada fue agitada debido a un comentario en un reconocido canal de streaming, en el que se desinformó al comentar que había fallecido el padre del astro argentino Lionel Messi , que tuvo que aclarar la situación de forma oficial, en un contexto que generó gran malestar en la delegación.

A pesar de eso, el “10” pudo completar el entrenamiento con normalidad e incluso se lo vio sonriente durante la primera parte del mismo , mientras compartía un juego con algunos compañeros a modo de calentamiento previo a la práctica.

Dos días después de un histórico triunfo ante Argelia , la Selección tuvo que afrontar una jornada difícil , al estar delicada la salud de Jorge Messi, padre del capitán del representativo nacional.

image Jorge, padre de Lionel Messi, está atravesando un problema de salud.

Luego de la falsa noticia de su fallecimiento comentada en un importante medio nacional, desde el entorno del delantero del Inter Miami debieron expedir un comunicado para informar la realidad de la situación, al afirmar que el hombre de 68 años se encuentra “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Además, el escrito menciona el “profundo malestar” sentido por su familia ante “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que fue tomado el tema, pidiendo “responsabilidad, prudencia y humanidad” ya que la salud de Jorge Messi “no debería ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.

La recuperación de algunos jugadores

Varias horas después del comunicado, a las 20:00, la Albiceleste afrontó su segundo entrenamiento posterior al encuentro ante el combinado argelino, al que se incorporaron los futbolistas que habían sido titulares en el partido mencionado excepto el defensor Gonzalo Montiel, que tuvo que comenzar el día con trabajos de gimnasio para alivianar cargas, antes de sumarse al resto del grupo.

Quien continúa progresando es el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, que había sufrido un desgarro en el sóleo izquierdo y pudo sumarse al plantel para realizar la práctica con normalidad, por primera vez desde haberse lesionado en el amistoso ante Honduras, disputado el sábado 6 de junio, y se perfila para regresar a la titularidad.

La práctica contó con 15 minutos de apertura ante la prensa, como es habitual en la concentración del combinado de Scaloni, y mantiene la preparación con el foco puesto en la segunda fecha del Grupo J, en la que los argentinos deberán medirse ante Austria, que se impuso por 3-1 frente a Jordania, el próximo lunes 22 de junio, a las 14:00 (horario argentino), en la ciudad estadounidense de Dallas.