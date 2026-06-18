Mundial 2026: Scaloni espera por Tagliafico para jugar ante Austria

Nicolás Tagliafico continúa con su recuperación y mantiene chances de regresar al equipo de Lionel Scaloni en la segunda fecha del Mundial 2026.

La Selección argentina recibió una noticia alentadora en la previa del partido frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 . Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó del debut ante Argelia y podría volver a estar a disposición de Lionel Scaloni para el próximo compromiso.

Nicolás Tagliafico muestra una recuperación positiva y será evaluado durante los próximos entrenamientos para determinar si puede regresar ante Austria. El lateral izquierdo llegó con lo justo a la Copa del Mundo luego de sufrir una molestia muscular en el sóleo, una situación que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico argentino durante los días previos al estreno mundialista.

Finalmente, el defensor no pudo formar parte del encuentro ante Argelia , donde la Selección argentina se impuso por 3 a 0 con una actuación estelar de Lionel Messi , autor de los tres goles del partido.

Ante su ausencia, el encargado de ocupar el sector izquierdo de la defensa fue Facundo Medina , quien cumplió una correcta tarea en una noche donde la Albiceleste mostró solidez colectiva y despejó muchas de las dudas que habían surgido durante la preparación.

Sin embargo, dentro de la estructura de Scaloni, Tagliafico continúa siendo una pieza importante por experiencia, liderazgo y recorrido internacional.

Por qué Scaloni no quiere apurar el regreso de Tagliafico

El cuerpo técnico prioriza la recuperación completa del defensor y evitará asumir riesgos innecesarios en plena fase de grupos. La respuesta física del jugador durante los últimos días generó optimismo en la concentración argentina. No obstante, la decisión final todavía no está tomada.

El objetivo principal es que el futbolista llegue en plenitud de condiciones y no comprometer su estado físico en una competencia que recién comienza. La tranquilidad que dejó la victoria frente a Argelia también juega un papel importante. Con tres puntos en el bolsillo y una diferencia de gol favorable, la Selección argentina cuenta con cierto margen para administrar cargas y evitar recaídas.

Por ese motivo, el seguimiento médico es permanente y las próximas prácticas serán determinantes para conocer si el defensor del Olympique de Lyon recibe el alta competitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2067329443555577958&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor La rutina de entrenamientos continúa a paso firme.



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Qué alternativas tiene Argentina si Tagliafico no llega ante Austria

Facundo Medina aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo en caso de que Tagliafico no esté disponible. El futbolista surgido en River Plate respondió de buena manera durante el debut y volvió a demostrar que es una variante confiable para el cuerpo técnico.

Además, la versatilidad de varios integrantes del plantel permite a Scaloni realizar modificaciones tácticas sin alterar demasiado el funcionamiento del equipo. De todos modos, la intención es recuperar cuanto antes a uno de los futbolistas con más experiencia dentro de la defensa argentina.

El encuentro frente a Austria aparece como un partido clave para la clasificación. Una victoria dejaría a la Albiceleste muy cerca de asegurar su lugar en los octavos de final y consolidaría el gran comienzo mostrado en el certamen.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la evolución de Tagliafico, uno de los nombres propios que sigue de cerca el cuerpo técnico en la previa de la segunda presentación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Así quedaron los grupos de las selecciones sudamericanas

Grupo C: Escocia 3, Brasil 1, Marruecos 1, Haití 0.

Escocia 3, Brasil 1, Marruecos 1, Haití 0.

Grupo H: Arabia Saudita 1, Uruguay 1, España 1, Cabo Verde 1.

Arabia Saudita 1, Uruguay 1, España 1, Cabo Verde 1.

Grupo J: Argentina 3, Austria 3, Jordania 0, Argelia 0.



Grupo K: Colombia 3, Portugal 1, República Democrática del Congo 1, Uzbekistán 0.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: