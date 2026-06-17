17 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: tras golear a Argelia, así sigue el camino de Argentina

La Selección se enfoca en los próximos compromisos ante Austria y Jordania por el Grupo J del Mundial 2026, luego del 3-0 ante lo argelinos. Mirá lo que viene.

Luego del contundente debut con victoria, el equipo de Lionel Scaloni continúa su preparación para los próximos desafíos de la fase de grupos del Mundial 2026. &nbsp;

Luego del contundente debut con victoria, el equipo de Lionel Scaloni continúa su preparación para los próximos desafíos de la fase de grupos del Mundial 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Selección argentina comenzó de la mejor manera su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-0 a Argelia en Kansas City. Con una actuación histórica de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro, el vigente campeón del mundo sumó sus primeros tres puntos y dio un paso importante en el Grupo J.

Sin demasiado tiempo para disfrutar de la goleada, el plantel dirigido por Lionel Scaloni ya cambió el foco y comenzó a preparar los próximos compromisos de una fase de grupos que promete elevar la exigencia en cada presentación.

Los jugadores que sumaron más minutos realizarán trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel trabajará con normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La próxima presentación de la Selección argentina será el lunes 22 de junio, cuando enfrente a Austria en el imponente AT&T Stadium de Dallas, desde las 14 horas de Argentina. El seleccionado europeo también comenzó el torneo con una victoria al derrotar por 3-1 a Jordania.

Austria y Jordania, los próximos rivales de la Albiceleste

El encuentro ante Austria aparece en la previa como el compromiso más exigente para Argentina dentro del Grupo J. El equipo dirigido por Ralf Rangnick mostró personalidad en su debut y llega con la misma cantidad de puntos que la Albiceleste.

Luego de ese partido, el seleccionado nacional permanecerá en Dallas, donde preparará el cierre de la fase de grupos frente a Jordania.

Ese encuentro se disputará el sábado 27 de junio, también en el AT&T Stadium, desde las 23 horas de Argentina. Dependiendo de los resultados previos, el duelo podría definir posiciones clave para la clasificación a los octavos de final.

Mientras tanto, el cuerpo técnico argentino seguirá de cerca cada presentación de sus rivales con el objetivo de llegar de la mejor manera a una fase de grupos que ya comenzó con una sonrisa gracias a la goleada sobre Argelia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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