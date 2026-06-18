18 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Lionel Messi

¿Qué le pasa al padre de Lionel Messi?

Lionel Messi confesó que vive días difíciles y crecen las versiones sobre la salud de su padre, Jorge Messi, aunque su entorno mantiene total hermetismo.

¿Qué le pasa al padre de Lionel Messi?

¿Qué le pasa al padre de Lionel Messi?

Por Sitio Andino Deportes

La brillante victoria de la Selección Argentina ante Argelia cobró una relevancia mucho más profunda tras el debut. El hat-trick de Lionel Messi y su desahogo en el primer gol reflejaron la enorme carga emocional con la que el capitán saltó a la cancha, atravesado por un complejo momento personal debido a las versiones sobre la salud de su padre.

Embed

¿Qué se sabe sobre la salud de Jorge Messi?

El entorno del diez ha optado por un silencio absoluto, una decisión habitual en la familia para proteger su intimidad en momentos delicados. Sin embargo, el periodismo deportivo y los allegados más cercanos han dejado trascender algunos datos clave que contextualizan el presente del capitán:

  • El cuadro clínico: Las versiones indican que Jorge Messi se encuentra atravesando un panorama de salud reservado, motivo por el cual habría sido trasladado para recibir atención especializada.
  • El hermetismo familiar: Fieles a su estilo, ni el jugador ni sus hermanos han emitido comunicados oficiales, priorizando la tranquilidad de su círculo íntimo en Buenos Aires.
  • La contención a la distancia: A pesar del impacto de la noticia, el capitán decidió mantenerse concentrado con el plantel, apoyado constantemente por sus compañeros y el cuerpo técnico en este duro trance personal.
Embed

¿Cómo afecta esta situación al capitán de la Selección?

A pesar del durísimo momento personal, el diez saltó a la cancha y lideró al equipo de Lionel Scaloni con un triplete histórico. Sus compañeros y el cuerpo técnico se transformaron en su principal sostén emocional dentro de la concentración. El mundo del fútbol permanece en vilo esperando una evolución favorable para el hombre que guió los primeros pasos de la pulga.

Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: los jugadores de Argentina celebraron el triunfo ante Argelia

Mundial 2026: el DT de Argelia se rindió ante Messi luego de la paliza de la Scaloneta

Messi y los 16 gritos que hicieron historia

Con lágrimas en sus ojos, Messi reveló que atravesó días difíciles

Lionel Scaloni frenó la euforia tras el show de Messi

Argentina arrancó el sueño de la cuarta ante Argelia con una paliza tremenda: 3-0 y Messi como bandera

Reviví el minuto a minuto de la gran victoria de Argentina sobre Argelia 3-0 en el debut mundialista

Estos son los once de Argentina para el debut mundialista ante Argelia

Lee además
Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver video

"Somos muy parecidos": la frase de Messi tras ver esta serie en Netflix
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta
LO QUE SE LEE AHORA
Argentina busca sumar tres puntos más en el exigente Mundial 2026.

Argentina ya piensa en Austria con movimientos clave en los titulares: cómo arma el equipo Scaloni

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en una playa de estacionamiento

El dramático desenlace de una discusión de pareja en pleno centro de Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 17 de junio: números ganadores del sorteo 3383

Colombia terminó arriba en el debut del Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026, en vivo: Colombia cerró la jornada con una contundente victoria ante Uzbekistán

Argentina busca sumar tres puntos más en el exigente Mundial 2026.

Argentina ya piensa en Austria con movimientos clave en los titulares: cómo arma el equipo Scaloni

Otro robo a un comercio en plena Ciudad de Mendoza. 

Nuevo robo en un conocido local de comidas de la Quinta Sección