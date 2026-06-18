¿Qué le pasa al padre de Lionel Messi?

La brillante victoria de la Selección Argentina ante Argelia cobró una relevancia mucho más profunda tras el debut. El hat-trick de Lionel Messi y su desahogo en el primer gol reflejaron la enorme carga emocional con la que el capitán saltó a la cancha , atravesado por un complejo momento personal debido a las versiones sobre la salud de su padre.

El capitán albiceleste rompió el silencio al terminar el encuentro y admitió que no la está pasando nada bien fuera de las canchas . "Pasé unos días difíciles, complicados", confesó el astro rosarino , confirmando que su angustia se debe a una situación estrictamente familiar y totalmente ajena a lo deportivo.

"A pura lágrima" Por la emoción de Lionel Messi al confirmar su vigencia en el máximo nivel a sus 38 años. pic.twitter.com/usXp30lvFr

¿Qué se sabe sobre la salud de Jorge Messi?

El entorno del diez ha optado por un silencio absoluto, una decisión habitual en la familia para proteger su intimidad en momentos delicados. Sin embargo, el periodismo deportivo y los allegados más cercanos han dejado trascender algunos datos clave que contextualizan el presente del capitán:

El cuadro clínico: Las versiones indican que Jorge Messi se encuentra atravesando un panorama de salud reservado, motivo por el cual habría sido trasladado para recibir atención especializada.

Las versiones indican que Jorge Messi se encuentra atravesando un panorama de salud reservado, motivo por el cual habría sido trasladado para recibir atención especializada. El hermetismo familiar: Fieles a su estilo, ni el jugador ni sus hermanos han emitido comunicados oficiales, priorizando la tranquilidad de su círculo íntimo en Buenos Aires.

Fieles a su estilo, ni el jugador ni sus hermanos han emitido comunicados oficiales, priorizando la tranquilidad de su círculo íntimo en Buenos Aires. La contención a la distancia: A pesar del impacto de la noticia, el capitán decidió mantenerse concentrado con el plantel, apoyado constantemente por sus compañeros y el cuerpo técnico en este duro trance personal.

Embed "PASÉ UNOS DÍAS DIFÍCILES, COMPLICADO...", Lionel Messi explicó el motivo de su llanto en el primer gol.



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¿Cómo afecta esta situación al capitán de la Selección?

A pesar del durísimo momento personal, el diez saltó a la cancha y lideró al equipo de Lionel Scaloni con un triplete histórico. Sus compañeros y el cuerpo técnico se transformaron en su principal sostén emocional dentro de la concentración. El mundo del fútbol permanece en vilo esperando una evolución favorable para el hombre que guió los primeros pasos de la pulga.