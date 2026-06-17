17 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: la emotiva confesión de Messi tras el triplete con Argentina

Tras el 3-0 en el debut ante Argelia por el duro Mundial 2026, el rosarino Lionel Messi abrió su corazón y dejó un gran mensaje. Mirá lo que dijo.

El capitán de la Selección argentina marcó tres goles ante Argelia, fue elegido figura del partido y sorprendió con una revelación personal tras el debut en el Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina marcó tres goles ante Argelia, fue elegido figura del partido y sorprendió con una revelación personal tras el debut en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

Después de una actuación histórica en el triunfo de Argentina por 3-0 sobre Argelia en el debut por el Mundial 2026, Lionel Messi emocionó a todos con una sincera confesión. El capitán de la Albiceleste, autor de un triplete y elegido como la gran figura del encuentro, reveló que atravesó momentos difíciles en los días previos al estreno mundialista.

Las lágrimas que mostró tras el partido tuvieron una explicación mucho más profunda que lo estrictamente futbolístico. El rosarino evitó dar detalles sobre la situación, pero reconoció que atravesó jornadas complejas desde lo personal y destacó el respaldo que encontró dentro del plantel argentino.

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La confesión de Messi tras la goleada de Argentina

Luego de una noche soñada en Kansas City, Messi sorprendió al hablar de su estado emocional y explicó el motivo de la sensibilidad que mostró una vez terminado el encuentro.

"La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados", confesó el capitán de la Selección argentina, todavía movilizado por todo lo vivido antes del debut mundialista.

Las palabras del máximo referente del equipo generaron impacto, especialmente porque llegaron después de una actuación brillante en la que volvió a romper récords y lideró a la Albiceleste con tres goles.

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El agradecimiento a sus compañeros y a toda la delegación

Durante su declaración, Messi destacó especialmente el apoyo que recibió del grupo en esos momentos difíciles. El capitán remarcó que tanto sus compañeros como el resto de la delegación estuvieron cerca suyo para acompañarlo. "Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío", expresó.

Además, agregó: "Me dieron muchas fuerzas para que esté bien", dejando en evidencia la importancia que tiene el grupo que conduce Lionel Scaloni más allá de lo que ocurre dentro del campo de juego.

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El análisis del triunfo ante Argelia

Más allá de la emoción, Messi también analizó el desarrollo del encuentro y reconoció que el debut no fue sencillo. El capitán elogió las virtudes de Argelia y destacó que el equipo supo adaptarse a distintos momentos del partido. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos", señaló.

El delantero admitió además que la Selección tuvo dificultades para encontrar continuidad durante algunos pasajes del primer tiempo, aunque valoró la mejora mostrada después del descanso. "Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió. Los primeros partidos de una competición oficial, más de un Mundial, son difíciles", explicó.

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Messi advirtió sobre la dificultad del Mundial 2026

Por último, el capitán argentino dejó un mensaje de cautela sobre el desarrollo de la Copa del Mundo y coincidió con el análisis realizado por Lionel Scaloni tras el encuentro. Para Messi, el Mundial 2026 ya está demostrando un alto nivel de paridad y ningún seleccionado ofrece ventajas, independientemente de su historia o jerarquía.

"Nadie regala nada. Es un Mundial muy competitivo, todas las selecciones son fuertes, tienen su idea de trabajo y todos los partidos van a ser muy igualados", afirmó. Con tres goles, récords históricos y una confesión cargada de emoción, Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo el gran líder de la Selección argentina, tanto dentro como fuera de la cancha.

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