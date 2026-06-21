Básquet de Mendoza: Huracán Las Heras sacó pecho ante Anzorena y habrá tercer partido de semi

El Club Atlético Huracán Las Heras derrotó este sábado a Anzorena por 78 a 61 en el Polideportivo Vicente Polimeni e igualó la serie semifinal del Torneo Apertura de la Superliga de básquet de Mendoza . Luego de la derrota sufrida en el primer encuentro por un ajustado 75 a 74 , el equipo dirigido por Gustavo Noria reaccionó ante su gente y forzó un tercer partido para definir al finalista.

El conjunto de la Sexta Sección mostró una mejor versión durante los primeros 20 minutos. Con intensidad defensiva y mayor claridad en ataque, los dirigidos por Sebastián Figueredo se quedaron con el primer cuarto por 13 a 9 y también ganaron el segundo parcial por 22 a 21 .

De esta manera, Anzorena se marchó al descanso largo con ventaja de 35 a 30 y con sensaciones positivas de cara al complemento. La historia fue totalmente distinta en la segunda mitad. Huracán elevó la presión defensiva, comenzó a recuperar balones en campo rival y encontró respuestas rápidas en ataque.

El Globo prácticamente no volvió a equivocarse en ofensiva y castigó cada pérdida de un Anzorena que fue perdiendo fluidez con el paso de los minutos. El quiebre llegó en el tercer cuarto, cuando los lasherinos firmaron un contundente parcial de 26 a 13 para dar vuelta el marcador y pasar a dominar el encuentro.

Con la confianza recuperada y el respaldo de su público, el local mantuvo la intensidad durante el último segmento, volvió a imponerse por 22 a 13 y terminó cerrando una victoria contundente por 78 a 61.

básquet (2)

Gabriel Rivero fue la gran figura de la noche

Aunque Martín Irrutia terminó como máximo anotador del encuentro con 26 puntos, la figura del partido fue Gabriel Rivero. El jugador de Huracán completó una actuación sobresaliente con 18 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, además de registrar una valoración de +26. También aportó un recupero y recibió seis faltas durante los 36 minutos y 27 segundos que permaneció en cancha. Además, fueron claves los aportes de Agustín Benito, con 12 puntos, e Idrissa Ousmane Sow, con 10 unidades.

Con la serie igualada 1-1, Huracán Las Heras y Anzorena volverán a enfrentarse en un tercer encuentro que definirá al rival de la gran final del Apertura mendocino. El martes que viene, desde las 21:30 en la Sexta, ambos elencos buscarán quedarse con el pase a la final.

basquet

La síntesis

Huracán Las Heras (78): Ramiro Méndez (5), Idrissa Ousmane Sow (10), Gabriel Rivero (18), Martín Irrutia (26) y Juan Ignacio Tizza (7) (FI). DT: Gustavo Noria.

Ingresaron: Agustín Benito (12), Fabrizio Ramiz (0), Franco Minetti (0), Juan Ignacio Gutiérrez (0), Facundo Pérez (0) y Tomás Saez (0).

Anzorena (61): Nicolás Aguilera (14), Gianfranco Bontorno (5), José Allub (11), Manuel Puente (13) y José Azuaje (6) (FI). DT: Sebastián Figueredo.

Ingresaron: Federico Pelayes (0), Tomás Silveira (3), Federico Bonini (3), Franco Chiabotto (6), Maximiliano Cañete (0), Matías Montenegro (0) y Tiziano Soria (0).

Progresiones: 9-13, 30-35 (21-22), 56-48 (26-13) y 78-61 (22-13).

Tiros libres: Huracán Las Heras 11/13 - Anzorena 11/24.

Cinco faltas: Martín Irrutia (H).

Árbitros: Micaela Prado, Francisco Flores y Jimena Torres.

Estadio: Polideportivo Vicente Polimeni (Las Heras, Mendoza).

IMG_7631

El Tomba a la final

Godoy Cruz derrotó con contundencia a Rivadavia Basquet (88-63) y es el primer finalista.