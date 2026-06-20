Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

El pronóstico meteorológico anticipa un cambio radical en las condiciones del tiempo para las próximas horas en la provincia de Mendoza . El ingreso de un sistema frontal frío promete irrumpir con fuerza, afectando a la zona cordillerana. A pesar de las expectativas que este fenómeno despierta en el sector turístico, el panorama en algunos centros de esquí sigue bajo una estricta incógnita.

Desde Las Leñas indicaron a Sitio Andino que, "por el momento, continúan sin una fecha establecida para la apertura oficial de sus pistas y medios de elevación ".

Esquí en Mendoza: desde Las Leñas indicaron que la falta de nieve complica la apertura de la temporada 2026.

Esquí en Mendoza: las razones climáticas detrás de la postergación

A pesar del temporal que se avecina para este fin de semana, las autoridades del complejo ubicado en Malargüe explicaron que las semanas previas no acompañaron el inicio de la temporada invernal, impidiendo la consolidación de una base sólida de nieve.

"Lamentablemente aún no se han dado las condiciones meteorológicas para que nieve, tampoco para fabricar nieve, por lo que seguimos a la espera", señaló a este medio, Fernando Passano, gerente de actividades de montaña del centro de esquí Las Leñas.

En ese sentido, detalló que el principal factor en contra ha sido el termómetro: "Las temperaturas que se han registrado no han sido tan bajas, por lo que no ha habido precipitaciones níveas".

Si bien las próximas nevadas traerán alivio visual a la cordillera, el centro requiere de un período sostenido de frío extremo para garantizar la estabilidad de los suelos y el correcto pisado de las pistas de esquí.

LAS LEÑAS Desde Las Leñas, indicaron que las temperaturas registradas no han sido tan bajas, por lo que no ha habido precipitaciones níveas. Gentileza Jorge Fernández

El interés turístico y las reservas se mantienen firmes

A pesar de la falta de precisiones sobre el día exacto en que comenzará a operar el complejo, el entusiasmo de los amantes de la montaña no se ha visto afectado, sobre todo, si se tiene en cuenta que en el 2025, la apertura oficial también tuvo demoras y llegó el 28 de junio.

Frente a esto, los operadores del sector informaron que "las reservas continúan creciendo de manera sostenida".

Claramente, desde Las Leñas se muestran optimistas de que este nuevo frente frío sea el puntapié inicial para consolidar el clima de alta montaña y dar comienzo, finalmente, a una temporada que promete ser sumamente exitosa en convocatoria.