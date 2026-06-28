Marco Morelli hizo podio y Valentín Perrone rozó el podio en el GP de Países Bajos de Moto3

Marco Morelli volvió a subir al podio en Moto3, mientras que Valentín Perrone protagonizó una de las remontadas del fin de semana.

Los pilotos argentinos tuvieron una actuación sobresaliente en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 , disputado este domingo en el circuito de Assen . Marco Morelli finalizó tercero y volvió a subir al podio, mientras que Valentín Perrone protagonizó una espectacular remontada para terminar cuarto en la décima fecha del campeonato.

El piloto del CFMOTO Aspar Team confirmó el gran rendimiento que había mostrado durante todo el fin de semana. Luego de clasificar cuarto, se mantuvo siempre en el grupo de punta y peleó por las posiciones de privilegio hasta la bandera a cuadros.

La carrera no fue sencilla para el hispano-argentino, ya que en algunos pasajes cayó hasta el décimo puesto. Sin embargo, logró recuperarse en el característico pelotón de Moto3 y cruzó la meta en el tercer lugar , detrás del español David Almansa y del ganador Máximo Quiles , para conseguir un nuevo podio en la denominada "Catedral" del motociclismo.

MARCO MORELLI EN EL PODIO DE ASSEN Tercer podio para “El Gladiador” en 18 carreras disputadas en el mundial de moto3 . A su lado el ganador y compañero de equipo Máximo Quiles pic.twitter.com/fmQ6jj5cwb

Perrone protagonizó una remontada espectacular

El otro gran argentino del día fue Valentín Perrone, quien largó desde el 19° puesto con el equipo Red Bull KTM Tech3 y completó una de las mejores actuaciones de su temporada.

El joven piloto avanzó 15 posiciones para terminar cuarto, a apenas 118 milésimas de Morelli. Además, en la última vuelta superó a Jesús Ríos por solo 387 milésimas, sellando un resultado que lo dejó muy cerca del podio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2071168220363407408&partner=&hide_thread=false LA BATALLA MORELLI PERRONE POR EL PODIO ESTÁ VEZ FUE PARA EL GLADIADOR



Histórica pelea en La Catedral Marco Morelli y Valentín Perrone lucharon rueda a rueda hasta la línea final por el tercer puesto.



Marco con un inicio complicado tomó ritmo en las últimas vueltas y fue por… pic.twitter.com/bwUWML494Q — Corazondef1 (@Corazondef1) June 28, 2026

Así quedaron el campeonato y cuándo vuelve Moto3

Con este resultado, Máximo Quiles continúa como líder del Mundial con 211 puntos. En tanto, Marco Morelli ascendió al quinto puesto del campeonato con 102 unidades, igualado con Brian Uriarte, mientras que Valentín Perrone se mantiene octavo con 79 puntos.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 será el Gran Premio de Alemania, que se disputará el 12 de julio en el tradicional circuito de Sachsenring.