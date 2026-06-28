Marco Morelli hizo podio y Valentín Perrone rozó el podio en el GP de Países Bajos de Moto3

Los pilotos argentinos tuvieron una actuación sobresaliente en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3, disputado este domingo en el circuito de Assen. Marco Morelli finalizó tercero y volvió a subir al podio, mientras que Valentín Perrone protagonizó una espectacular remontada para terminar cuarto en la décima fecha del campeonato.
Cómo fue la carrera de Marco Morelli en Assen
El piloto del CFMOTO Aspar Team confirmó el gran rendimiento que había mostrado durante todo el fin de semana. Luego de clasificar cuarto, se mantuvo siempre en el grupo de punta y peleó por las posiciones de privilegio hasta la bandera a cuadros.
La carrera no fue sencilla para el hispano-argentino, ya que en algunos pasajes cayó hasta el décimo puesto. Sin embargo, logró recuperarse en el característico pelotón de Moto3 y cruzó la meta en el tercer lugar, detrás del español David Almansa y del ganador Máximo Quiles, para conseguir un nuevo podio en la denominada "Catedral" del motociclismo.
El otro gran argentino del día fue Valentín Perrone, quien largó desde el 19° puesto con el equipo Red Bull KTM Tech3 y completó una de las mejores actuaciones de su temporada.
El joven piloto avanzó 15 posiciones para terminar cuarto, a apenas 118 milésimas de Morelli. Además, en la última vuelta superó a Jesús Ríos por solo 387 milésimas, sellando un resultado que lo dejó muy cerca del podio.
Con este resultado, Máximo Quiles continúa como líder del Mundial con 211 puntos. En tanto, Marco Morelli ascendió al quinto puesto del campeonato con 102 unidades, igualado con Brian Uriarte, mientras que Valentín Perrone se mantiene octavo con 79 puntos.
La próxima fecha del Mundial de Moto3 será el Gran Premio de Alemania, que se disputará el 12 de julio en el tradicional circuito de Sachsenring.