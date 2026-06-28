Fórmula 2: Nicolás Varrone mostró ritmo, pero no le alcanzó en Austria

Nicolás Varrone volvió a sufrir una clasificación complicada, pero protagonizó una carrera inteligente en el Red Bull Ring.

Nicolás Varrone completó una sólida actuación en la carrera principal del Gran Premio de Austria de la Fórmula 2 , aunque el resultado final no reflejó el ritmo que mostró durante buena parte de la competencia. El argentino de Van Amersfoort Racing terminó 17° luego de una estrategia diferente que por momentos lo llevó a pelear entre los primeros puestos.

Tras una clasificación que lo obligó a largar desde el fondo de la parrilla, Varrone realizó una gran partida y rápidamente ganó tres posiciones. Además, aprovechó un incidente entre Rafa Villagómez y Sebastián Montoya para seguir avanzando.

Con un buen ritmo, el argentino decidió extender su primer stint con la intención de beneficiarse por una eventual aparición del Safety Car . La apuesta funcionó parcialmente y llegó a ubicarse segundo cuando varios de sus rivales ingresaron a los boxes.

Sin embargo, el Virtual Safety Car provocado por Mari Boya no terminó favoreciendo su estrategia. Recién en la vuelta 30 realizó su parada obligatoria para montar neumáticos súper blandos y regresó a la pista en el 18° lugar.

En el cierre consiguió superar a Cian Shields y cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto, apenas 69 milésimas por detrás del japonés Ritomo Miyata.

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Con una mejor marca de 1:19.949, y tras haber largado desde el fondo de la grilla, el argentino quedó en la mencionada posición de la carrera del #AustrianGP de la Fórmula 2



El ganador fue Nikola Tsolov, con un mejor tiempo de… pic.twitter.com/e1LXt9yXlF — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026

Nikola Tsolov se quedó con la victoria

El triunfo fue para el búlgaro Nikola Tsolov, de Campos Racing, quien recuperó el liderazgo tras un error de Alex Dunne y administró la diferencia hasta el final. El podio lo completaron Gabriele Minì y Oliver Goethe.

Cuándo vuelve a correr Nicolás Varrone

Luego de un fin de semana condicionado por la clasificación, Nicolás Varrone buscará revancha en la próxima fecha de la Fórmula 2, que se disputará entre el 3 y el 5 de julio en Silverstone, uno de los circuitos más tradicionales del calendario.