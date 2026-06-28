28 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Nicolás Varrone

Fórmula 2: Nicolás Varrone mostró ritmo, pero no le alcanzó en Austria

El piloto argentino Nicolás Varrone estuvo lejos de su mejor versión y culminó lejos en la exigente fecha de la Fórmula 2 de Austria. Mirá lo sucedido.

Nicolás Varrone volvió a sufrir una clasificación complicada, pero protagonizó una carrera inteligente en el Red Bull Ring.

Nicolás Varrone volvió a sufrir una clasificación complicada, pero protagonizó una carrera inteligente en el Red Bull Ring.

Por Sitio Andino Deportes

Nicolás Varrone completó una sólida actuación en la carrera principal del Gran Premio de Austria de la Fórmula 2, aunque el resultado final no reflejó el ritmo que mostró durante buena parte de la competencia. El argentino de Van Amersfoort Racing terminó 17° luego de una estrategia diferente que por momentos lo llevó a pelear entre los primeros puestos.

Con un buen ritmo, el argentino decidió extender su primer stint con la intención de beneficiarse por una eventual aparición del Safety Car. La apuesta funcionó parcialmente y llegó a ubicarse segundo cuando varios de sus rivales ingresaron a los boxes.

Sin embargo, el Virtual Safety Car provocado por Mari Boya no terminó favoreciendo su estrategia. Recién en la vuelta 30 realizó su parada obligatoria para montar neumáticos súper blandos y regresó a la pista en el 18° lugar.

En el cierre consiguió superar a Cian Shields y cruzó la bandera a cuadros en el 17° puesto, apenas 69 milésimas por detrás del japonés Ritomo Miyata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2071168696794423670&partner=&hide_thread=false

Nikola Tsolov se quedó con la victoria

El triunfo fue para el búlgaro Nikola Tsolov, de Campos Racing, quien recuperó el liderazgo tras un error de Alex Dunne y administró la diferencia hasta el final. El podio lo completaron Gabriele Minì y Oliver Goethe.

Cuándo vuelve a correr Nicolás Varrone

Luego de un fin de semana condicionado por la clasificación, Nicolás Varrone buscará revancha en la próxima fecha de la Fórmula 2, que se disputará entre el 3 y el 5 de julio en Silverstone, uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

Temas
Seguí leyendo

Colnaghi no logró avanzar en Austria por la Fórmula 3 y tuvo un día poco feliz

El uno por uno de Argentina: todas las calificaciones tras el triunfo a 16vos del Mundial 2026

Una final: San Martín va por tres puntos de oro en La Pampa

Franco Colapinto va por la remontada en Austria: la estrategia que ilusiona al argentino

Scaloni avisó tras la victoria de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"

Mundial 2026: con un Messi intratable, Argentina venció a Jordania y ahora se viene Cabo Verde

Con Argentina ante Cabo Verde, así quedó el cuadro completo de los playoffs del Mundial 2026

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Lee además
Marco Morelli volvió a subir al podio en Moto3, mientras que Valentín Perrone protagonizó una de las remontadas del fin de semana.

Morelli hizo podio y Perrone brilló con una gran remontada en el Moto3
Sébastien Ogier volvió a demostrar toda su jerarquía y conquistó el Rally Acrópolis tras un cierre cargado de dramatismo.

Ogier aprovechó el infortunio de Neuville y festejó en Grecia por el Rally Mundial
LO QUE SE LEE AHORA
La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026.

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

Las Más Leídas

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais.

Salió a la luz el video del accidente en el que murió Ernestina Pais

La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

El jardín municipal donde habría ocurrido el abuso sexual.

Dura condena civil por un abuso sexual en un jardín municipal

Argentina no detiene su andar en el exigente Mundial 2026.

Mundial 2026: con un Messi intratable, Argentina venció a Jordania y ahora se viene Cabo Verde