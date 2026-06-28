Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 15º en Austria en un flojo fin de semana para Alpine

El Gran Premio de Fórmula 1 en Austria quedó en poder del inglés George Russell abordo de Mercedes, tras el británico se posicionaron el neerlandés Max Verstappen y el italiano líder del campeonato Kimi Antonelli.
28 de junio de 2026
El argentino Franco Colapinto concluyó 15º en el clasificador general del Gran Premio de Fórmula 1 de Austria que ganó George Russell con Mercedes.
El Gran Premio de Fórmula 1 en Austria quedó en poder del inglés George Russell abordo de Mercedes, tras el británico se posicionaron el neerlandés Max Verstappen y el italiano líder del campeonato Kimi Antonelli.
El argentino Franco Colapinto concluyó en el 15º lugar, completando una regular actuación, con varios inconvenientes a lo largo del fin de semana en su Alpine.