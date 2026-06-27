27 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1

Franco Colapinto mostró un buen rendimiento en la primera tanda de clasificación, aunque un despiste en la Q2 condicionó su clasificación para la carrera del domingo en el Red Bull Ring.

Franco Colapinto largará 16º en la carrera de Fórmula 1 de Austria.

Franco Colapinto largará 16º en la carrera de Fórmula 1 de Austria.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, partirá desde la 16ª posición en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se disputará este domingo en el circuito Red Bull Ring, luego de quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación (Q2).

El joven argentino había mostrado un buen rendimiento en la Q1, donde marcó un tiempo de 1:07.894, su mejor registro del fin de semana, lo que le permitió avanzar a la siguiente instancia en el 11° lugar.

Una buena Q1 y un cierre complicado en la Q2 para Franco Colapinto

Durante la primera sesión clasificatoria, Lando Norris estableció inicialmente la referencia con un tiempo de 1:07.259, aunque poco después Kimi Antonelli mejoró ese registro al detener el cronómetro en 1:07.083, quedándose con el mejor tiempo de la tanda.

En ese contexto, Colapinto logró meterse entre los mejores 15 pilotos, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, avanzó en el 13° puesto con una vuelta de 1:08.038.

La salida de pista que condicionó a Franco Colapinto

En la Q2, Colapinto buscó mejorar su tiempo con neumáticos nuevos, pero una salida de pista en la curva 1 durante su último intento le impidió completar una vuelta rápida, lo que lo dejó sin posibilidades de avanzar a la Q3.

Por su parte, Pierre Gasly también quedó eliminado, apenas 40 milésimas de segundo por debajo del tiempo necesario para clasificar a la definición.

Con este resultado, Franco Colapinto buscará avanzar posiciones en la carrera del domingo, aprovechando el ritmo mostrado por el Alpine durante gran parte del fin de semana.

Polémico final de la Q3

La clasificación tuvo un cierre apasionante. Max Verstappen perdió el control de su Red Bull en la curva nueva y se estrelló contra las contenciones. George Russell no bajó el ritmo bajo banderas amarillas y cerró una vuelta de 1:06.113 para quedarse con la pole, aunque podría ser penalizado y quedar relegado en la pista. Ferrari apareció sobre el cierre: Charles Leclerc se ubicó segundo y Lewis Hamilton quedó tercero.

En caso de que el británico sea sancionado, el monegasco de la escudería italiana largará en el primero, acompañado por su compañero en primera fila. Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó cuarto al no lograr completar una última vuelta rápida.

La atracción principal del domingo en el Gran Premio de Austria iniciará a las 10:00 (hora argentina). La carrera en el trazado de Spielberg tendrá un total de 71 vueltas.

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