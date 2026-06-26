La Justicia confirmó los procesamientos de Tapia y Toviggino en una causa contra la AFA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia , y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino , en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.

La investigación involucra una supuesta maniobra por más de 19.000 millones de pesos y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó cerca de ser elevado a juicio oral, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas con la conducción de la AFA. La resolución fue firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio .

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que acusó a la AFA de no transferir dentro del plazo legal impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

El juez Diego Amarante, quien dictó los procesamientos en primera instancia, consideró que la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravada en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravada en otras 17.

Embargo y prohibición de salida del país para Pablo Toviggino

La Cámara confirmó el procesamiento de Pablo Toviggino, junto con el embargo dispuesto en su contra y la prohibición de salida del país.

En los casos de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el contenido de las apelaciones y las declararon desiertas. La defensa había solicitado postergar la audiencia después de que venciera el plazo correspondiente, por lo que los procesamientos quedaron firmes.

Con esta resolución, los principales dirigentes de la entidad quedaron a un paso de enfrentar un juicio oral por las presuntas maniobras investigadas.