Una joven promesa del fútbol venezolano murió tras los devastadores terremotos en Venezuela

Los fuertes sismos registrados el miércoles en Venezuela dejaron un saldo devastador, con edificios colapsados, cientos de heridos, fallecidos y personas desaparecidas bajo los escombros . En medio de la tragedia, el fútbol venezolano recibió una dolorosa noticia con la confirmación de la muerte del joven futbolista Yimvert Berroterán .

Con apenas 18 años , Yimvert Berroterán era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol venezolano . Integró las selecciones juveniles de Venezuela , desde la categoría Sub-17 hasta la Sub-20 , y formaba parte del plantel de UCV FC , de Caracas .

Su historia tuvo un trágico desenlace este viernes , cuando los equipos de rescate encontraron su cuerpo entre los escombros de una edificación derrumbada en La Guaira . El futbolista había sido reportado como desaparecido tras el terremoto y su búsqueda movilizó a familiares, amigos y a gran parte de la comunidad deportiva del país.

sismo-venezuela06 Venezuela sufrió un doble sismo. Foto: Archivo

Su fallecimiento se suma al de otras víctimas y a la lista de personas que permanecían desaparecidas luego de la catástrofe. La preocupación por Berroterán había crecido en las últimas horas, ya que había sido visto por última vez en el sector de Los Corales, en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos.

De acuerdo con medios venezolanos y el testimonio de sus familiares, el joven habría sobrevivido inicialmente al derrumbe del edificio donde residía. Sin embargo, tras permanecer atrapado durante unas 40 horas, no logró resistir. Finalmente, su cuerpo fue recuperado por los rescatistas durante el mediodía de este viernes.

La tragedia también golpea al fútbol argentino

El drama también alcanzó al fútbol argentino. El cordobés Lucas Trejo permanece incomunicado con parte de su familia mientras busca desesperadamente a su esposa, Yanina Trejo, y a sus hijos, Aaron y Ainhoa, quienes permanecen desaparecidos desde el derrumbe del edificio Cumanagoto, ubicado en Playa Grande, estado de La Guaira.

Pese a la angustia, el futbolista mantiene la esperanza de que sus familiares hayan logrado ponerse a salvo antes del colapso de la estructura.

El Mundial de fútbol expresó su solidaridad con Venezuela

La tragedia también tuvo repercusión en la Copa del Mundo. Antes del inicio de los encuentros entre Francia y Noruega, y Senegal e Irak, jugadores, árbitros e hinchas realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela.

Embed RESPETO ABSOLUTO: el minuto de silencio por las víctimas de la catástrofe natural de Venezuela y la muerte de la madre de Didier Deschamps antes de Noruega-Francia.



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La solidaridad también llegó desde los entrenadores. En la conferencia de prensa previa al partido frente a Jordania por la última fecha del Grupo J, Lionel Scaloni envió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano: "Es muy triste, muy difícil de explicar. Les mando un fuerte abrazo. Todos los que puedan apoyar y todos los países que puedan dar una mano serán bienvenidos. De nuestra parte, un abrazo grande al pueblo venezolano".