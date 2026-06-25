Mundial 2026 en vivo: partidos, resultados y goles del 25 de junio, minuto a minuto

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Día 15 del Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 25 de junio

En la continuidad de la tercera fecha de la Copa del Mundo, la agenda de este jueves 25 de junio estará marcada por la definición de los Grupos D, E y F. Con Estados Unidos y Alemania ya clasificados, y con Turquía y Túnez eliminados, la jornada será clave para determinar qué selecciones avanzarán a la siguiente fase y cuáles se despedirán del torneo.

La actividad comenzará con la tercera presentación de Ecuador, que llega tras caer en su debut ante Costa de Marfil e igualar sin goles frente a Curazao. El conjunto sudamericano afrontará un duelo decisivo contra Alemania desde las 17 (hora argentina). Aunque los europeos ya aseguraron su clasificación tras vencer a Costa de Marfil, la Tri está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Enner Valencia, selección de Ecuador versus Costa de Marfil Mundial 2026 14-06-26 Foto: Prensa FIFA

En simultáneo, Curazao se enfrentará a Costa de Marfil. Si bien el seleccionado africano parte como favorito, el conjunto caribeño ya demostró ser un rival competitivo tras su empate ante Ecuador y buscará dar la sorpresa en un encuentro clave para ambos.

A las 20 (hora argentina), será el turno de Túnez, ya eliminado del certamen, frente a Países Bajos. La Naranja Mecánica necesita una victoria para sellar su clasificación a la siguiente fase. En paralelo, Japón se medirá con Suecia en otro duelo determinante. El conjunto asiático llega fortalecido tras golear 4 a 0 a Túnez y rescatar un empate ante Países Bajos, resultados que lo mantienen con chances concretas de avanzar.

La jornada concluirá a las 23 (hora argentina) con los encuentros correspondientes al Grupo F. Paraguay buscará asegurar su continuidad en el torneo frente a Australia. Ambas selecciones llegan con la misma cantidad de puntos, por lo que una victoria podría resultar decisiva para definir la clasificación y dejar al perdedor dependiendo de otros resultados.

Por su parte, Estados Unidos enfrentará a Turquía con la tranquilidad de haber asegurado su boleto a la siguiente ronda tras vencer 2 a 0 a Australia en la segunda fecha. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino intentará cerrar la fase de grupos con otra buena actuación para terminar en una posición favorable de cara a los 16avos de final.

El cronograma completo de este jueves 25 de junio en el Mundial 2026: