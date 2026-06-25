Mundial 2026: mano a mano de Scaloni con Messi y el Dibu en la previa al duelo con Jordania

Lionel Scaloni analiza junto al cuerpo técnico qué hará con Lionel Messi y Dibu Martínez en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con el primer puesto del Grupo J asegurado , la Selección Argentina enfrentará este sábado desde las 23 a Jordania por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Lionel Scaloni prepara una formación con varios cambios, aunque todavía mantiene abiertas dos decisiones importantes: qué hacer con Lionel Messi y Dibu Martínez .

Sí, ambos tienen posibilidades concretas de sumar minutos, aunque Scaloni todavía no definió si serán titulares o comenzarán el partido en el banco de suplentes. La decisión se tomará en las horas previas al encuentro.

En el caso de Dibu Martínez , el arquero quiere volver a atajar tras dejar atrás la fractura en el dedo anular de la mano derecha y primero mantendrá una charla con el entrenador. Messi , en tanto, también será administrado pensando en los 16avos de final: podría ser titular o ingresar en el complemento para evitar un desgaste innecesario. El capitán llega con cinco goles y es una de las grandes figuras del torneo.

El equipo alternativo que prepara Scaloni

Argentina presentará una formación con varias modificaciones para darles descanso a los habituales titulares y seguir evaluando variantes para la fase eliminatoria. La clasificación y el primer puesto ya asegurados le permiten al cuerpo técnico rotar el plantel.

La base del equipo tendría a Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi o Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Exequiel Palacios o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Julián Álvarez. Cuando Messi no esté en cancha, el encargado de conducir los ataques sería Nicolás Paz, mientras que José López también podría sumar minutos durante el partido.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: