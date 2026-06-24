Copa Mundial de Fútbol de 2026: "Gritos, llanto y sufrimiento", la inquietante predicción para Brasil vs. Escocia

La previa del partido entre la Selección de Fútbol de Brasil y la Selección de Fútbol de Escocia , correspondiente a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 , sumó un ingrediente tan inesperado como insólito.

Una popular vidente brasileña revolucionó las redes sociales al asegurar que durante el encuentro se produciría una abducción extraterrestre masiva . El partido se disputará este miércoles 24 de junio, desde las 19 —hora argentina—, en el Hard Rock Stadium de Miami .

La protagonista de la predicción es Vó Bahiana , una clarividente que cuenta con millones de seguidores en las redes sociales. Según relató, soñó en dos oportunidades con la aparición de supuestas naves alienígenas durante el partido entre la selección sudamericana y el conjunto europeo.

“Veo muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento”, expresó en un video que rápidamente se viralizó y atravesó las fronteras de Brasil.

La insólita predicción en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 para Brasil vs. Escocia

La vidente sostuvo que extrañas naves aparecerían sobre el estadio y se llevarían a varios futbolistas y espectadores presentes en las tribunas. La predicción, que no cuenta con ningún sustento científico ni indicios de una amenaza real, generó una ola de reacciones, memes y comentarios irónicos entre los usuarios.

En cuestión de horas, el partido se convirtió en uno de los principales temas de conversación de las redes sociales, aunque por motivos completamente alejados de lo futbolístico.

Embed - VoBahianaoficial2026 on Instagram: "Vidente Vó Bahiana está muito abalada com o sonho de novo ela está emocionada e com medo ao mesmo tempo,porque pode ser uma mensagem espiritual para os nossos jogadores meus Deus..." View this post on Instagram

La supuesta profecía atribuida a Baba Vanga

La historia tomó todavía más fuerza cuando algunos usuarios vincularon la predicción con una frase atribuida a Baba Vanga, la conocida mística búlgara fallecida en 1996.

“Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”, sostiene la supuesta profecía que circula en internet.

Sin embargo, no existen fuentes confiables que permitan comprobar que Baba Vanga haya pronunciado esa frase. Muchas de las predicciones que se le atribuyen reaparecen en las redes sin registros originales ni documentación verificable.

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Qué se juegan Brasil y Escocia en la Copa Mundial de Fútbol de 2026

Más allá de las especulaciones místicas, el encuentro tendrá una enorme importancia deportiva para ambos seleccionados. Brasil llega como líder del Grupo C con cuatro puntos y buscará asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, además de quedarse con el primer puesto de la zona. Para definir esa posición también será determinante el resultado del partido entre Marruecos y Haití.

El entrenador Carlo Ancelotti podrá contar con Neymar, quien ya está disponible después de recuperarse de una lesión en el gemelo, aunque todavía no confirmó si tendrá minutos. En cambio, Raphinha no podrá jugar debido a una lesión muscular.

Escocia, por su parte, suma tres puntos y necesita obtener un resultado positivo. Un empate le permitiría avanzar a la ronda de 32, mientras que una derrota dejaría su clasificación sujeta a la comparación con los demás terceros.

La respuesta definitiva no llegará desde el cielo, sino desde el campo de juego del Hard Rock Stadium.