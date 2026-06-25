25 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: el árbitro de la última final de la Champions dirigirá a Argentina ante Jordania

El duro Mundial 2026 tendrá el duelo estelar entre la Selección y Jordania este sábado. Repasá las autoridades del cotejo.

István Kovács será el árbitro principal del partido entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

István Kovács será el árbitro principal del partido entre Argentina y Jordania por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya conoce al árbitro para su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. La FIFA designó al rumano István Kovács para dirigir el duelo ante Jordania, que se jugará este sábado 27 de junio, desde las 23, en el AT&T Stadium de Dallas.

Quién es István Kovács, el árbitro de Argentina vs Jordania

István Kovács es un árbitro rumano de 41 años, considerado uno de los jueces más importantes del fútbol europeo. En este Mundial ya dirigió la goleada de Japón 4-0 ante Túnez, disputada el 21 de junio.

Su nombre tomó mayor relevancia internacional por sus designaciones en competencias UEFA. Kovács dirigió la final de la Champions League 2025 entre PSG e Inter, además de la final de la Europa League 2024 y la primera final de la Conference League en 2022. Es decir, Argentina tendrá ante Jordania a un árbitro con recorrido pesado en partidos de máxima presión.

Además, el cuarto árbitro será Dahane Beida, de Mauritania, mientras que Jerson Santos, de Angola, ocupará el rol de asistente reserva. El partido no modificará la posición de Argentina en el Grupo J, ya que el equipo de Lionel Scaloni aseguró el primer puesto tras vencer a Argelia y Austria, pero servirá para cerrar la fase inicial antes de los 16avos de final.

Cómo llega Argentina al partido con Jordania

Argentina llega clasificada, primera y con la posibilidad de rotar futbolistas. El equipo de Scaloni suma 6 puntos tras dos presentaciones y todavía no recibió goles en el Mundial.

Jordania, en cambio, quedó eliminada y sin unidades en el Grupo J. La Albiceleste ya sabe que su rival en 16avos saldrá del segundo del Grupo H, donde todavía deben definirse España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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