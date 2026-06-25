25 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: le voló la pierna a un rival y la FIFA le dio un castigo de película

Madibo recibió una durísima suspensión luego de la infracción que provocó la grave lesión del canadiense Ismaël Koné en el Mundial 2026. Mirá la data.

Assim Madibo fue expulsado ante Canadá y ahora recibió una de las sanciones más severas aplicadas por la FIFA durante el Mundial 2026 y otros.

Assim Madibo fue expulsado ante Canadá y ahora recibió una de las sanciones más severas aplicadas por la FIFA durante el Mundial 2026 y otros.

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA confirmó una de las sanciones disciplinarias más fuertes del Mundial 2026 al suspender por cinco partidos al mediocampista de Qatar, Assim Madibo, tras la violenta infracción que provocó la grave lesión del canadiense Ismaël Koné durante el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo B.

La jugada ocurrió en el segundo tiempo del triunfo 6-0 de Canadá sobre Qatar. Madibo llegó tarde a disputar una pelota, recibió inicialmente una tarjeta amarilla y, tras la revisión de la acción, el árbitro cambió su decisión y lo expulsó con tarjeta roja directa.

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Cómo está Ismaël Koné tras la grave lesión

El futbolista canadiense sufrió una fractura de tibia y peroné y debió ser operado, por lo que quedó descartado para lo que resta del Mundial 2026. La lesión generó una fuerte conmoción entre jugadores, cuerpos técnicos y el público presente por la dureza de las imágenes.

Aunque Qatar ya quedó eliminado del torneo, Madibo deberá cumplir la sanción en los próximos compromisos oficiales de su selección, salvo que prospere una eventual apelación. Tras el partido, el mediocampista visitó a Koné en el hospital acompañado por autoridades qataríes como gesto de disculpa, aunque la FIFA igualmente decidió avanzar con un castigo ejemplar.

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