24 de junio de 2026
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Ola Polar

Ola polar: Mendoza y gran parte de Argentina bajo alerta por temperaturas extremas

En medio de la ola polar, Mendoza registró térmicas bajo cero debido a una masa de aire polar. El frío extremo persistirá en todo el país hasta fin de mes.

Ola polar: Mendoza y gran parte de Argentina bajo alerta por temperaturas extremas.

Ola polar: Mendoza y gran parte de Argentina bajo alerta por temperaturas extremas.

Foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La ola polar se instaló con fuerza en Argentina, provocando un desplome drástico de las temperaturas. Este miércoles, una intensa masa de aire frío cubrió la mayor parte del país, activando las alarmas del Servicio Meteorológico Nacional. La provincia de Mendoza figura entre las provincias afectadas.

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Ola polar generalizada: Mendoza, entre las provincias afectadas, con temperaturas bajo cero.

Ola polar generalizada: Mendoza, entre las provincias afectadas, con temperaturas bajo cero.

Ola polar: el frío polar domina el país

El fenómeno meteorológico no es exclusivo de la región de Cuyo. La ola de frío extremo atraviesa la Argentina de punta a punta, dibujando un mapa de alertas que se extiende desde el Noroeste Argentino (NOA) y el Nordeste (NEA) hasta los rincones más australes de la Patagonia, pasando sin piedad por toda la región Pampeana.

Los especialistas advierten que este sistema de alta presión y aire de origen polar se instalará sobre el centro y norte del país, disparando alertas por frío extremo que se extenderán, al menos, hasta el cierre del corriente mes.

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Las autoridades climáticas recomendaron a la población tomar recaudos frente a este panorama, especialmente de cara a los grupos de riesgo (niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas), ya que el frío persistente puede generar complicaciones de salud.

Recomendaciones ante las temperaturas extremas

  • Evitar la exposición prolongada al aire libre en las horas más frías (madrugada y primera mañana).

  • Generar calor seguro: revisar el correcto funcionamiento de calefactores y estufas para evitar accidentes por monóxido de carbono.

  • Cuidado personal: mantenerse hidratado y consumir alimentos que aporten calorías de manera saludable.

Con un pronóstico que anticipa que las bufandas, los abrigos pesados y las heladas matinales serán la norma durante las próximas semanas, la Argentina se prepara para transitar uno de los periodos más duros de la temporada invernal.

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