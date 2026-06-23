23 de junio de 2026
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Frío

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero

Con hasta 8 grados bajo cero en zona Este y Valle de Uco, Mendoza experimentó un frío extremo, posicionando a Malargüe como la ciudad más gélida del país.

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

Frío extremo: cuáles fueron las zonas más gélidas de Mendoza, con hasta 8 grados bajo cero.

 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza se convirtió en el auténtico congelador de la Argentina este martes 23 de junio. Una intensa ola de frío polar azota a todo el territorio provincial, registrando temperaturas extremas bajo cero en las zonas productivas y rurales, provocando heladas generales de gran intensidad.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia, los registros más extremos de la madrugada se dieron en el Este mendocino. La localidad de El Marcado, en Santa Rosa, se transformó en el punto más gélido de la geografía provincial al reportar una mínima impactante de -8.4°C. En ese mismo departamento, el distrito de Las Catitas no se quedó atrás y el termómetro descendió hasta los -7.4°C.

El Valle de Uco sufrió una paridad climática igual de implacable. En Tunuyán, la localidad de Vista Flores también alcanzó los -7.4°C durante las primeras horas del día. En tanto, en el departamento de San Carlos, la zona de El Cepillo sufrió el rigor del clima invernal marcando -7.3°C, consolidando un panorama de frío extremo en toda la región vitivinícola.

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Mendoza con temperaturas bajo cero.

Mendoza con temperaturas bajo cero.

Frío extremo: Malargüe y San Rafael en el podio del ranking nacional

Por otra parte, según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -que mide las estaciones climáticas principales de los centros urbanos-, se confirmó que la provincia de Mendoza lidera el mapa del frío en todo el país.

Malargüe se coronó indiscutidamente como la ciudad más fría de toda la Argentina, registrando una temperatura real de -6.8°C. Sin embargo, el viento hizo lo suyo y la sensación térmica en la localidad sureña se desplomó hasta unos brutales -11.2°C, con un 85% de humedad.

En la misma medición oficial del SMN, San Rafael también se metió en el lote de vanguardia nacional al registrar una marca de -1.0°C y una sensación térmica de -4.3°C, compartiendo el escalón térmico con Santa Rosa de La Pampa.

Ante estas condiciones extremas, con presencia de bancos de niebla en los oasis Central y Sur, las autoridades viales solicitaron máxima precaución a los conductores debido a la alta probabilidad de formación de hielo sobre las calzadas en las rutas provinciales.

Se prevé que el ambiente frío persista durante el resto de la jornada, con un ascenso muy paulatino de la temperatura hacia la tarde.

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