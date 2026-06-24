Videos impactantes: un poderoso sismo golpeó Caracas y obligó a evacuar edificios

Un impactante sismo de magnitud 7,1 se registró durante la tarde de este miércoles en Caracas , Venezuela , y provocó importantes daños en edificios y viviendas de la ciudad. A través de videos e imágenes captados por ciudadanos, el episodio generó momentos de tensión y preocupación por los destrozos observados en distintos sectores.

Autoridades emitieron una alerta preventiva por tsunami para parte de la costa caribeña .

Con una profundidad de 10 kilómetros y varias réplicas posteriores, el movimiento telúrico se produjo pasadas las 18 . Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), alcanzó una magnitud de 7,1 y tuvo su epicentro a 21 kilómetros al oeste de Morón , una ciudad ubicada sobre la costa caribeña de Venezuela .

El temblor no solo se sintió con fuerza en Caracas, sino también en otras regiones del país e incluso en sectores de Colombia. Ante la situación, las autoridades desplegaron operativos de emergencia, asistencia y prevención para resguardar a las personas que se encontraban en edificios y zonas afectadas.

Embed | 7,1 | URGENTE: Momentos durante el terremoto que sacudió Venezuela la tarde del miércoles. pic.twitter.com/gKZwNrVudf — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 24, 2026

Si bien el fuerte movimiento activó una alerta preventiva por tsunami en la región caribeña, posteriormente fue descartada por los organismos de gestión de riesgos correspondientes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran daños en diversas estructuras del centro de la ciudad. Algunos edificios presentaron graves afectaciones, mientras que otros registraron grietas que encendieron las alarmas por posibles derrumbes, especialmente en sectores cercanos al Banco Central.

Embed #URGENTE | Más edificios colapsados en Caracas, Venezuela, por el violento terremoto de hace una hora. pic.twitter.com/SYlfgGmJlS — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Como medida de precaución, numerosas personas evacuaron hacia espacios abiertos para evitar riesgos por la caída de escombros. El temor y la incertidumbre marcaron los minutos posteriores al sismo, con escenas de ciudadanos corriendo y buscando refugio ante la intensidad del movimiento.

Fuente: LN.