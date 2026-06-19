Se registraron bombardeos en el Líbano y las negociaciones por el alto al fuego fueron suspendidas

Se registraron bombardeos en Líbano y las negociaciones por el alto al fuego fueron suspendidas.

Este viernes se registraron bombardeos en el Líbano mientras que las negociaciones entre Estadios Unidos e Irán para poner fin al conflicto bélico fueron suspendidas . La reunión que se iba a realizar en Suiza fue pospuesta tras la firma de un memorando de entendimiento destinado a terminar con las hostilidades en Medio Oriente.

El Ejército israelí informó la muerte de cuatro de sus soldados luego de un ataque con dron explosivo por parte del grupo terrorista Hezbollah en el sur libanés. Además, aseguró que un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro impacto, sostuvo Infobae.

A su vez, el Gobierno del Líbano dijo que al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el pasado jueves.

El presidente libanés, Joseph Aoun, sostuvo que esto "atenta contra todos los esfuerzos en curso para consolidar el alto el fuego y poner fin a la guerra, particularmente después de los recientes acontecimientos entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán".

Las negociaciones en Suiza fueron suspendidas

Estaba previsto que se realice un encuentro en Suiza para continuar las conversaciones para lograr el alto al fuego. Sin embargo, la Casa Blanca informó que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, pospuso el viaje. La reunión iba a contar también con la participación de Catar y Pakistán como mediadores, señaló Clarín.

La suspensión fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza a través de un mensaje enviado a la agencia AFP. “Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Catar y Pakistán fueron pospuestas”, comunicó, sin informar una nueva fecha para retomar el diálogo.