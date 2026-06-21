Abelardo de la Espriella se impone en el balotaje presidencial de Colombia y recibe el respaldo de Milei

Abelardo de la Espriella, se impone en el balotaje presidencial de Colombia.

Este domingo 21 de junio, cientos de colombianos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del actual presidente, Gustavo Petro . Con el 98,91& de las mesas escrutadas, el candidato de la alianza de ultraderecha, Abelardo de la Espriella , se impone en el balotaje presidencial de Colombia , de acuerdo con los primeros resultados oficiales difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Según los cómputos parciales publicados por el organismo electoral, De la Espriella reúne 12.842.300 votos , equivalentes al 49,71 % del total escrutado. Por su parte, el candidato del oficialista Pacto Histórico , Iván Cepeda , alcanza 12.566.595 sufragios , lo que representa el 48,64% .

Mientras avanzaba el escrutinio de votos, Abelardo de la Espriella volvió a proclamarse ganador de las elecciones presidenciales y afirmó haber recibido el reconocimiento de Estados Unidos . A través de una transmisión difundida por el canal oficial de su partido, Defensores por la Patria , el candidato apareció acompañado por su compañero de fórmula y postulante a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo Abondano .

Abelardo de la Espriella volvió a proclamarse ganador de las elecciones presidenciales.

Durante el mensaje, Restrepo Abondano reclamó que se respete la voluntad expresada en las urnas y cuestionó las posiciones adoptadas por el presidente Gustavo Petro y el candidato oficialista Iván Cepeda respecto de los resultados electorales.

Por su parte, De la Espriella aseguró que mantuvo una conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien, según afirmó, reconoció su triunfo electoral. "Acabo de hablar con el presidente de los Estados Unidos, y ha manifestado su apoyo y el reconocimiento de nuestra victoria", sostuvo el dirigente ante sus seguidores.

Las repercusiones tras el resultado electoral

La ventaja obtenida por De la Espriella en el balotaje generó rápidas repercusiones en el escenario político. Uno de los primeros mandatarios en pronunciarse fue el presidente Javier Milei, quien celebró públicamente el resultado a través de sus redes sociales.

En una publicación realizada en la plataforma X, el mandatario destacó lo que interpretó como un avance de las fuerzas políticas de derecha en la región y felicitó al dirigente colombiano por su desempeño electoral.

Embed EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

El jefe de Estado también vinculó el resultado colombiano con una tendencia regional de rechazo a los gobiernos de izquierda y concluyó su publicación con una de sus consignas más conocidas: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

Una elección importante para el futuro político del país

Los ciudadanos colombianos acudieron este domingo a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de la República a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá el nuevo mandatario para gobernar durante el período 2026-2030.

La jornada electoral estuvo marcada por una fuerte polarización entre dos proyectos políticos antagónicos, representados por la derecha y la izquierda colombiana.

Quiénes son los candidatos que disputaron la segunda vuelta

De la Espriella, abogado y referente de la ultraderecha colombiana, llegó al balotaje tras obtener la mayor cantidad de votos en la primera vuelta electoral.

Por otra parte, Iván Cepeda es un dirigente del movimiento de izquierda Pacto Histórico, espacio político liderado por el actual presidente Gustavo Petro, quien buscaba mantener al oficialismo en el poder.

iván cepeda, colombia, elecciones Iván Cepeda es un dirigente del movimiento de izquierda Pacto Histórico.

Mientras avanza el escrutinio, la diferencia entre ambos candidatos mantiene la atención puesta en los resultados definitivos que determinarán quién será el próximo presidente de Colombia.