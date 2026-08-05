Conmoción en México: acribillan a un famoso influencer en vivo durante una transmisión

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El asesinato a balazos del influencer César Gastélum conmocionó a México tras ser ejecutado en vivo durante una transmisión. Las autoridades federales investigan si el ataque perpetrado en la ciudad de Culiacán está vinculado con alusiones directas al narcotráfico, en el marco de la sangrienta disputa territorial que azota al estado de Sinaloa.

¿Cómo ocurrió el ataque contra César Gastélum en Culiacán? El trágico episodio tuvo lugar el martes 4 de agosto cerca de las 20:00 frente a un local de comida rápida en la capital sinaloense, a escasos metros de la sede de la Fiscalía estatal. Gastélum, de 25 años y conocido popularmente como "Cesarín" o "Compasexor", realizaba un directo junto a dos amigos vestidos con chalecos de repartidores de comida como parte de un reto para plataformas digitales.

Mientras hacían bromas en la vía pública, dos hombres con cascos integrales se aproximaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, el acompañante sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa directo a la cabeza. La víctima cayó al instante mientras la emisión en vivo registraba los gritos de pánico de sus colegas, antes de que el video fuera interrumpido y borrado de las plataformas.

| El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a tiros la noche del martes por pistoleros en motocicleta afuera de un KFC en Culiacán, Sinaloa, mientras transmitía en directo entregando pedidos en Kick. pic.twitter.com/rN5u66qGBz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 5, 2026 ¿Cuáles son las hipótesis principales sobre los motivos del crimen? El Gabinete de Seguridad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmaron que se trató de una agresión directa y que se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso. Entre los argumentos y datos centrales analizados por la Fiscalía de Sinaloa destacan:

Referencias a facciones criminales: En publicaciones recientes, el creador de contenido lució sombreros y siglas vinculadas a "La Mayiza" (o grupo MZ), facción liderada por Ismael "El Mayo" Zambada.

En publicaciones recientes, el creador de contenido lució sombreros y siglas vinculadas a "La Mayiza" (o grupo MZ), facción liderada por Ismael "El Mayo" Zambada. Guerra entre carteles: Culiacán es el epicentro de un conflicto armado iniciado en septiembre de 2024 entre "Los Mayos" y "Los Chapitos" (hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán) por el control del Cartel de Sinaloa.

Culiacán es el epicentro de un conflicto armado iniciado en septiembre de 2024 entre "Los Mayos" y "Los Chapitos" (hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán) por el control del Cartel de Sinaloa. Estilo de vida y apología: Con casi 600.000 seguidores en TikTok e Instagram, Gastélum conducía el podcast "Al Estilo Culiacán", donde solía exhibir vehículos de alta gama, propiedades y elementos de la narcocultura.

Con casi 600.000 seguidores en TikTok e Instagram, Gastélum conducía el podcast "Al Estilo Culiacán", donde solía exhibir vehículos de alta gama, propiedades y elementos de la narcocultura. Ataques sistemáticos: Cerca de una docena de creadores de contenido han sido ejecutados en los últimos años en Sinaloa por supuestos nexos o provocaciones a bandas rivales. ¿Qué otros casos similares de influencers asesinados en vivo sacudieron al país? La ejecución de Gastélum guarda un escalofriante paralelismo con el feminicidio de la influencer de belleza Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, estado de Jalisco. La joven de 23 años fue acribillada a tiros dentro de su salón de estética mientras realizaba un directo en TikTok. Por el caso de Márquez, las fuerzas de seguridad arrestaron recientemente a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "R1", un jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según detalló el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el capo ordenó y financió la ejecución a pedido de su propio hijo, quien mantenía una relación sentimental con la modelo y la había amenazado previamente. Asimismo, las autoridades dictaron prisión preventiva a un segundo implicado por la logística del ataque.

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