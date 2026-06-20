Mendoza, pionera mundial: así será el primer seminario abierto sobre aislamiento sísmico

Mendoza se prepara para albergar un seminario inédito sobre aislamiento sísmico , una tecnología clave para proteger vidas y edificaciones ante terremotos . El encuentro, organizado por el Gobierno provincial, la UTN, el CFI y la firma Dispros , busca instalar un nuevo paradigma de diseño estructural y protección civil en zonas de alta sismicidad .

La Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se convertirá en el epicentro de un debate clave para el futuro del desarrollo urbano y la seguridad civil . En una iniciativa conjunta entre el Gobierno de Mendoza, la UTN, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la firma Dispros (Sistemas de Protección Sísmica), se llevará a cabo el " Seminario : Aislamiento Sísmico, la Tecnología que Salva Vidas y Construye un Mundo Resiliente ", un programa de formación que se desarrollará entre el miércoles 24 y el sábado 27 de junio de 2026 , de 16.30 a 20.30 .

Lejos de ser una capacitación tradicional limitada al ámbito técnico, la propuesta muestra su costado pionero a nivel mundial al buscar la democratización del conocimiento sobre una tecnología que, hasta hoy, suele quedar reservada a especialistas .

En ese sentido, la convocatoria está abierta no solo a ingenieros y arquitectos, sino también a periodistas, comunicadores, influencers, desarrolladores inmobiliarios, constructores, compañías de seguros, funcionarios públicos y a toda persona interesada en la temática.

El eje central del seminario será explorar en profundidad el aislamiento sísmico como el estándar definitivo para las estructuras emplazadas en zonas de alta sismicidad, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa de las ciudades, proteger de forma integral a las personas y preservar la infraestructura crítica inmediatamente después de un terremoto.

Las cuatro jornadas ofrecerán un programa que combina contenidos teóricos, análisis de casos reales y experiencias internacionales. A esto se suman herramientas de comunicación estratégicas pensadas para generar conciencia social, impulsar nuevas políticas públicas y acelerar la adopción de tecnologías capaces de mitigar drásticamente los daños humanos, económicos y funcionales ante catástrofes naturales.

Cómo participar: detalles de la inscripción

La inscripción es gratuita y está abierta tanto para quienes deseen participar de manera presencial como virtual. Los interesados deben completar el formulario de inscripción con sus datos personales y la modalidad de asistencia elegida.

Dado el carácter inédito del seminario y la diversidad de público al que está dirigido -desde profesionales técnicos hasta comunicadores y vecinos interesados-, se recomienda completar la inscripción con anticipación para asegurar el cupo, especialmente en la modalidad presencial.