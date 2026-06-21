Tras la tensión militar, Estados Unidos e Irán vuelven a dialogar en Europa

J. D. Vance junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Suiza, durante el comienzo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Con la atención puesta en la estabilidad de Medio Oriente , representantes de Estados Unidos e Irán retoman el diálogo diplomático en Suiza . El encuentro busca reducir las tensiones generadas por el conflicto y abordar temas sensibles como el programa nuclear iraní y la seguridad regional.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán , representantes de Teherán y Washington participarán de conversaciones de carácter técnico en la localidad suiza de Bürgenstock , con la mediación de Qatar y Pakistán . La delegación iraní arribó este domingo a territorio suizo tras aterrizar en Zúrich, desde donde se trasladó al lugar elegido para las deliberaciones.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán confirmó oficialmente la convocatoria. A través de un comunicado, su Cancillería señaló que las reuniones se realizarán como continuidad del Memorándum de Entendimiento de Islamabad , firmado previamente entre las partes para establecer las bases de un futuro acuerdo de paz.

En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance , llegó esta mañana para participar del inicio formal de las conversaciones. Uno de los principales temas en discusión será la limitación del programa nuclear iraní , además de los mecanismos necesarios para fortalecer el frágil entendimiento alcanzado tras meses de enfrentamientos.

image JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, desembarcando en Suecia para formar parte de las negociaciones con Irán y consolidar el pacto de paz. Foto: Agencia NA

La participación de Vance estuvo en duda durante los últimos días. Inicialmente, el funcionario estadounidense tenía previsto arribar el viernes, pero el recrudecimiento de los combates en la región y la cancelación temporal de los planes de viaje de la delegación iraní obligaron a postergar el encuentro.

Ataques y un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El reinicio del diálogo diplomático coincide con movimientos relevantes sobre el terreno. Un alto responsable del Ejército de Israel confirmó este sábado que las fuerzas armadas recibieron instrucciones políticas para detener las operaciones ofensivas en el sur del Líbano, donde continúan las tensiones con el grupo chiita Hezbolá.

Autoridades militares israelíes declararon que “las FDI han recibido directrices actualizadas de los niveles políticos para cesar el fuego” y que “no están llevando a cabo ataques proactivos”, sino que sus operaciones actuales son carácter “defensivo dentro de la zona de seguridad” establecida en el sur libanés.

No obstante, Irán tomó la decisión de cerrar el estrecho de Ormuz luego de denunciar que los ataques israelíes dejaron siete muertos.