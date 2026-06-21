21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Estados Unidos

Tras la tensión militar, Estados Unidos e Irán vuelven a dialogar en Europa

Estados Unidos e Irán retomarán este domingo las conversaciones en Suiza. Buscan fortalecer una tregua frágil tras semanas de tensión regional.

J. D. Vance junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Suiza, durante el comienzo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

J. D. Vance junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en Suiza, durante el comienzo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Gentileza Nathan Howard / Pool Reuters via A-
Por Sitio Andino Mundo

Con la atención puesta en la estabilidad de Medio Oriente, representantes de Estados Unidos e Irán retoman el diálogo diplomático en Suiza. El encuentro busca reducir las tensiones generadas por el conflicto y abordar temas sensibles como el programa nuclear iraní y la seguridad regional.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, representantes de Teherán y Washington participarán de conversaciones de carácter técnico en la localidad suiza de Bürgenstock, con la mediación de Qatar y Pakistán. La delegación iraní arribó este domingo a territorio suizo tras aterrizar en Zúrich, desde donde se trasladó al lugar elegido para las deliberaciones.

Por su parte, el Gobierno de Pakistán confirmó oficialmente la convocatoria. A través de un comunicado, su Cancillería señaló que las reuniones se realizarán como continuidad del Memorándum de Entendimiento de Islamabad, firmado previamente entre las partes para establecer las bases de un futuro acuerdo de paz.

En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó esta mañana para participar del inicio formal de las conversaciones. Uno de los principales temas en discusión será la limitación del programa nuclear iraní, además de los mecanismos necesarios para fortalecer el frágil entendimiento alcanzado tras meses de enfrentamientos.

image
JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, desembarcando en Suecia para formar parte de las negociaciones con Irán y consolidar el pacto de paz.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, desembarcando en Suecia para formar parte de las negociaciones con Irán y consolidar el pacto de paz.

La participación de Vance estuvo en duda durante los últimos días. Inicialmente, el funcionario estadounidense tenía previsto arribar el viernes, pero el recrudecimiento de los combates en la región y la cancelación temporal de los planes de viaje de la delegación iraní obligaron a postergar el encuentro.

Ataques y un nuevo cierre del estrecho de Ormuz

El reinicio del diálogo diplomático coincide con movimientos relevantes sobre el terreno. Un alto responsable del Ejército de Israel confirmó este sábado que las fuerzas armadas recibieron instrucciones políticas para detener las operaciones ofensivas en el sur del Líbano, donde continúan las tensiones con el grupo chiita Hezbolá.

Autoridades militares israelíes declararon que “las FDI han recibido directrices actualizadas de los niveles políticos para cesar el fuego” y queno están llevando a cabo ataques proactivos”, sino que sus operaciones actuales son carácter “defensivo dentro de la zona de seguridad” establecida en el sur libanés.

No obstante, Irán tomó la decisión de cerrar el estrecho de Ormuz luego de denunciar que los ataques israelíes dejaron siete muertos.

Temas
Seguí leyendo

Pese a la firma del memorando, se registraron ataques cruzados en el Líbano

El acuerdo entre EEUU e Irán empujó una fuerte baja del petróleo y mejoró las expectativas del mercado

Estados Unidos e Irán firman un acuerdo para frenar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Acuerdo entre Irán y Estados Unidos: las dudas que persisten en Medio Oriente

Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina

Estados Unidos e Irán pactaron el fin de la guerra en Medio Oriente y reabre el estrecho de Ormuz

Milei retoma su agenda internacional con viajes a España, Paraguay y Estados Unidos

Trump confirmó que este domingo se firmará el acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente

Lee además
La tregua duró poco: Irán denuncia ataques, cierra Ormuz y paraliza las negociaciones

Irán cierra otra vez el estrecho de Ormuz y enciende las alarmas en los mercados internacionales
EEUU e Irán firman una tregua: Israel reacomoda piezas y el acuerdo queda a prueba video

EEUU e Irán firman una tregua: Israel reacomoda piezas y el acuerdo queda a prueba

Las Más Leídas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Los nipones van por más en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable