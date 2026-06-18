Cae el precio del petróleo tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: qué espera ahora el mercado

Los precios internacionales del petróleo profundizan su descenso este jueves luego de que Estados Unidos e Irán avanzaran en un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar en el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones petroleras iraníes.

El acuerdo entre ambos países refuerza las expectativas de una mayor oferta de crudo en los mercados internacionales , lo que presionó a la baja las cotizaciones.

Hacia las 6.25 GMT, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 3,4% y se ubicaba en US$74,18 por barril. En tanto, el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, caía 3,02% hasta los US$77,15 por barril.

Si bien los valores todavía permanecen por encima de los cerca de US$70 por barril que predominaban antes del conflicto, quedaron lejos de los niveles superiores a los US$100 alcanzados durante las semanas de mayor tensión.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán alivian al mercado

La reacción de los mercados fue inmediata. De acuerdo con lo que informó Perfil, el acuerdo redujo el temor a una interrupción prolongada del suministro de crudo desde Medio Oriente y aceleró la salida del denominado "premio de riesgo geopolítico", que había quedado incorporado en los precios durante el conflicto.

A su vez, un análisis de Reuters señaló que el Brent acumula una caída superior al 9% en la semana y llegó a tocar un mínimo de tres meses de US$77,75, reflejando el cambio de expectativas de los inversores tras el entendimiento entre Washington y Teherán.

Qué niveles del Brent siguen de cerca los analistas

Según el análisis técnico citado por Reuters, la baja del Brent podría profundizarse luego de perforar dos niveles considerados relevantes: los US$86,09 y los US$79,46, este último correspondiente a la media móvil de 200 semanas.

estados unidos iran conflicto El recorrido del acuerdo entre EEU e Irán, al igual que la caída en el precio del petróleo, no necesariamente será lineal.

El informe también indicó que la media de 10 semanas se ubica alrededor de los US$97,02 y actualmente representa un techo para cualquier intento de recuperación. En cambio, si la tendencia hacia la baja continúa, el próximo nivel técnico a observar aparece cerca de los US$74,78, correspondiente a la media móvil de 100 semanas.

No obstante, Reuters advirtió que el recorrido no necesariamente será lineal y que podrían registrarse rebotes puntuales.