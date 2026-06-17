En qué condiciones llega el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y cómo impacta en Medio Oriente

La semana comenzó con una noticia que repercutió de inmediato en los mercados internacionales: Estados Unidos e Irán firmarían este viernes un acuerdo de paz . La expectativa tuvo un impacto directo en el precio del petróleo , que este miércoles ya cotizaba por debajo de los US$80 por barril.

Sin embargo, detrás del optimismo inicial persisten numerosas dudas. ¿En qué condiciones llega este acuerdo? ¿Podrá sostenerse en el tiempo? ¿Y qué implicancias tendrá para Donald Trump en un año marcado por la campaña presidencial estadounidense? Sobre estos interrogantes se refirió el analista internacional Augusto Grilli Fox durante su columna semanal en Aconcagua Radio.

Para Grilli Fox, uno de los elementos centrales es el factor político que rodea al presidente norteamericano. "Cuando uno lo interpreta, entiende que Donald Trump no manejaba la variable de iniciar el Mundial con el conflicto en pie todavía", sostuvo. Según explicó, el mandatario proyectaba una intervención breve, pero el escenario se fue complejizando.

"Discursivamente hablaba de una intervención corta y acá los tiempos se le fueron dilatando", señaló el analista, quien remarcó que todavía resta observar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. Entre ellos mencionó el eventual descongelamiento de fondos iraníes, la normalización de relaciones y el retiro de minas en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Israel, los conflictos pendientes y el peso electoral

El especialista advirtió además que el acuerdo entre Washington y Teherán deja a Israel en una posición incómoda. "El acuerdo más voluminoso se da entre Estados Unidos e Irán con un Israel que queda descontento", afirmó, aludiendo a diferencias vinculadas a los objetivos militares que el gobierno israelí considera inconclusos.

En ese contexto, Grilli Fox expresó cautela frente a los anuncios de paz. Recordó que tanto en Gaza como en el sur del Líbano hubo acuerdos y ceses del fuego que luego no lograron consolidarse. "Esto no es un acuerdo, esto es una tregua con intenciones de sostenerse", resumió.

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