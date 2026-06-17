17 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Estados Unidos

En qué condiciones llega el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y cómo impacta en Medio Oriente

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo que impacta en Medio Oriente, pero persisten dudas sobre su cumplimiento. El análisis de Grilli Fox en Aconcagua Radio.

En qué condiciones llega el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y cómo impacta en Medio Oriente

En qué condiciones llega el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y cómo impacta en Medio Oriente

 Por Augusto Grilli Fox

La semana comenzó con una noticia que repercutió de inmediato en los mercados internacionales: Estados Unidos e Irán firmarían este viernes un acuerdo de paz. La expectativa tuvo un impacto directo en el precio del petróleo, que este miércoles ya cotizaba por debajo de los US$80 por barril.

Sin embargo, detrás del optimismo inicial persisten numerosas dudas. ¿En qué condiciones llega este acuerdo? ¿Podrá sostenerse en el tiempo? ¿Y qué implicancias tendrá para Donald Trump en un año marcado por la campaña presidencial estadounidense? Sobre estos interrogantes se refirió el analista internacional Augusto Grilli Fox durante su columna semanal en Aconcagua Radio.

Una tregua condicionada por múltiples frentes

Para Grilli Fox, uno de los elementos centrales es el factor político que rodea al presidente norteamericano. "Cuando uno lo interpreta, entiende que Donald Trump no manejaba la variable de iniciar el Mundial con el conflicto en pie todavía", sostuvo. Según explicó, el mandatario proyectaba una intervención breve, pero el escenario se fue complejizando.

estados unidos, iran

"Donald Trump no manejaba la variable de iniciar el Mundial con el conflicto en pie todavía", explicó Grilli Fox.

"Discursivamente hablaba de una intervención corta y acá los tiempos se le fueron dilatando", señaló el analista, quien remarcó que todavía resta observar el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. Entre ellos mencionó el eventual descongelamiento de fondos iraníes, la normalización de relaciones y el retiro de minas en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Israel, los conflictos pendientes y el peso electoral

El especialista advirtió además que el acuerdo entre Washington y Teherán deja a Israel en una posición incómoda. "El acuerdo más voluminoso se da entre Estados Unidos e Irán con un Israel que queda descontento", afirmó, aludiendo a diferencias vinculadas a los objetivos militares que el gobierno israelí considera inconclusos.

En ese contexto, Grilli Fox expresó cautela frente a los anuncios de paz. Recordó que tanto en Gaza como en el sur del Líbano hubo acuerdos y ceses del fuego que luego no lograron consolidarse. "Esto no es un acuerdo, esto es una tregua con intenciones de sostenerse", resumió.

Escuchá la columna de Augusto Grilli Fox completa

Embed

Temas
Seguí leyendo

Milei retoma su agenda internacional con viajes a España, Paraguay y Estados Unidos

Trump confirmó que este domingo se firmará el acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente

Aseguran que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "está más cerca que nunca"

Irán y Estados Unidos desafían el alto al fuego con nuevos ataques cruzados

Qué pasó entre Irán e Israel: ataques cruzados y tensión en Medio Oriente

Conflicto en Medio Oriente: las millonarias tarifas que deben pagar buques para transitar por Ormuz

Empate técnico y máxima tensión: Perú vota entre el regreso del fujimorismo y la izquierda

Israel atacó otra vez y una advertencia de Irán encendió las alarmas regionales

Lee además
Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina

Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina
Se firma el acuerdo de paz en Medio Oriente.

Estados Unidos e Irán pactaron el fin de la guerra en Medio Oriente y reabre el estrecho de Ormuz
LO QUE SE LEE AHORA
Bombardeos de Israel en el sur de Líbano.

Israel atacó otra vez y una advertencia de Irán encendió las alarmas regionales

Las Más Leídas

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Hasta siempre, Rodri: Sitio Andino despide a uno de los pilares de su historia

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: mirá los tres goles del Dios Messi que le dieron el triunfo a la Argentina

El senador Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de refinanciación y mediación destinado a hogares con problemas de sobreendeudamiento.

Ante el aumento de la morosidad, proponen crear un programa de rescate financiero para familias mendocinas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en junio de 2026

Accidente vial en el ingreso a Mendoza: una mujer fue embestida este mediodía.

Una mujer fue trasladada al Hospital Central tras ser atropellada en el Nudo Vial