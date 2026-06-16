16 de junio de 2026
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Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina

El precio internacional del petróleo profundiza su descenso tras señales de acuerdo entre EEUU e Irán. Las consecuencias para Argentina.

Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina

Se desploma el precio del petróleo: qué efectos puede tener en la Argentina

Por Sitio Andino Economía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que se alcanzó un acuerdo de paz con Irán, cuya firma se concretaría este viernes. Más allá de que todavía restan definiciones para su implementación, el anuncio ya tiene efectos concretos sobre el petróleo: el precio internacional del crudo se acerca a perforar la barrera de los US$80 por barril.

Al promediar las operaciones, el Brent cotiza a US$80,99 y registra una nueva caída del 2,18% en la rueda de este martes, según datos de la firma Investing.com.

petroleo venezuela crudo
El precio del barril se encuentra cerca de los US$80.

El precio del barril se encuentra cerca de los US$80.

Los mercados anticipan la normalización del precio del petróleo

Los precios del combustible en la Argentina atraviesan una situación particular ya que, de acuerdo con lo que explicó el titular de YPF, Horacio Marín, en el clímax del conflicto, cuando el precio del barril superaba los 110 dólares, la política de la compañía fue la de realizar el famoso “buffer” de precios.

El concepto del sistema sería que, mientras el petróleo superaba los 100 dólares, YPF no trasladaba los valores de acuerdo con lo que imponía la situación y, cuando el valor internacional bajara, YPF iba a mantener los precios para compensar la “pérdida” de los meses anteriores. En ese esquema, se entiende que, a partir de hoy, el combustible no tendría grandes cambios de precios o bien podría aumentar algunos pesos, ya que el precio se mantendría atrasado aun con el barril rondando los 83 dólares.

Mientras tanto, las acciones de YPF llegaron a caer hasta un 6% durante la jornada de ayer por el recorte de proyecciones para el segundo semestre que realizaron las principales consultoras tras el anuncio del acuerdo entre EEUU e Irán.

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