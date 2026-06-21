Colombia define su futuro entre dos extremos: el balotaje que divide al país este domingo

Del miedo a la violencia al cambio político: Colombia elige a su nuevo presidente

La elección presidencial en Colombia llega marcada por la polarización, la violencia y el debate sobre el rumbo económico y social. Este domingo, los ciudadanos deberán elegir entre dos proyectos enfrentados: la propuesta de mano dura de Abelardo de la Espriella y la continuidad del espacio liderado por Iván Cepeda .

La contienda pone frente a frente a De la Espriella , candidato de la ultraderecha conocido como “El Tigre”, contra Iván Cepeda , senador de izquierda y representante del proyecto político del actual presidente Gustavo Petro . Ambos buscan suceder al mandatario hasta el año 2030 , quien no pudo competir por la reelección consecutiva debido a las restricciones constitucionales.

El candidato del partido Defensores de la Patria se presenta como un outsider político sin experiencia en cargos públicos y propone una estrategia de seguridad basada en la “mano dura” contra el crimen organizado y el narcotráfico. Respaldado por sectores cercanos al presidente estadounidense Donald Trump , De la Espriella plantea la dolarización de la economía, i mpulsar el fracking como política energética, la reducción del Estado en un 40% y la construcción de megacárceles subterráneas .

Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia del movimiento "Defensores de la Patria".

“A Colombia la voy a defender por la razón o por la fuerza”, afirmó el candidato, quien suele realizar sus actos públicos con chaleco antibalas debido al contexto de violencia que atraviesa el país.

Por otro lado, Iván Cepeda representa la continuidad de la agenda social y ambiental impulsada por el oficialismo. El filósofo y defensor de los derechos humanos busca mantener políticas del gobierno de Petro, aunque también intentó acercarse al electorado moderado con propuestas vinculadas a revisar las estrategias de seguridad.

Cepeda, hijo de un dirigente comunista asesinado, sostiene un discurso centrado en la soberanía nacional y ha cuestionado la influencia de Estados Unidos en la política colombiana. Durante la campaña calificó a Trump como un “magnate convicto” y planteó una visión opuesta a la de su rival.

image Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de Colombia por el espacio oficialista Pacto Histórico. Gentileza Diego Cuevas.

De la Espriella llega al balotaje presidencial con una leve ventaja luego de imponerse en la primera vuelta del 31 de mayo. El abogado y empresario obtuvo 10,3 millones de votos (43,74%), mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones (40,90%).

Seguridad y violencia, los grandes desafíos del próximo gobierno

La elección se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad electoral debido al temor por posibles hechos de violencia armada. El país enfrenta una situación compleja por la presencia de grupos ilegales vinculados al narcotráfico, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones criminales.

Según estimaciones oficiales, alrededor de 27.000 hombres armados operan actualmente en 16 zonas de disputa territorial. En la primera vuelta fueron desplegados 248.000 policías y militares para custodiar el proceso, una cifra que podría repetirse en esta instancia.

Además de la violencia, el próximo presidente deberá enfrentar otros problemas estructurales como un déficit fiscal cercano al 7% del PBI y una crisis del sistema de salud que se convirtió en uno de los principales reclamos ciudadanos.

El ganador asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto y tendrá la responsabilidad de definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.