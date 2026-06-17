17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Israel

Crisis en Medio Oriente: Israel atacó Líbano pese al acuerdo impulsado por EE.UU.

Israel bombardeó el sur del Líbano mientras Irán denunció decenas de violaciones de la tregua. Esto ocurre en medio de negociaciones para un acuerdo regional.

Bombardeos de Israel en el sur de Líbano.

Bombardeos de Israel en el sur de Líbano.

Gentileza CNN.
Por Sitio Andino Mundo

La situación en el sur del Líbano volvió a escalar este miércoles luego de que Israel llevara a cabo una serie de ataques aéreos y bombardeos de artillería sobre distintas localidades de la región de Nabatieh, pese a los recientes avances diplomáticos destinados a poner fin a los conflictos en Medio Oriente.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), los ataques alcanzaron la ciudad de Nabatieh al Fawqa, las afueras orientales de Kfar Tebnit y la localidad de Ansariyeh, ubicada en el distrito de Zahrani. Además, se reportó el uso de drones israelíes en algunas de las operaciones. Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no realizaron declaraciones sobre la ofensiva.

Los bombardeos se produjeron apenas días después de que Irán, Estados Unidos y Pakistán anunciaran un memorando de entendimiento orientado a poner fin a los conflictos abiertos en la región, incluido el frente libanés. Sin embargo, la continuidad de las acciones militares amenaza con debilitar el acuerdo que ambas partes tienen previsto formalizar este viernes en Suiza.

Irán denuncia violaciones del alto el fuego

El principal comando militar iraní, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, acusó a Israel de haber cometido 84 violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas. A través de un comunicado difundido por medios oficiales, Teherán sostuvo que las operaciones militares israelíes continúan provocando víctimas en territorio libanés y contradicen los esfuerzos de desescalada impulsados por Washington.

Entre los principales datos difundidos por las autoridades iraníes se destacan:

  • 84 presuntas violaciones de la tregua por parte de Israel en 48 horas.
  • Al menos cinco muertos por fuego israelí desde el anuncio del acuerdo.
  • Advertencia de una "respuesta militar contundente" si continúan los ataques.
  • Reafirmación de que el fin de las operaciones israelíes en Líbano es un objetivo central del acuerdo de paz.

El futuro del acuerdo, bajo presión

La tensión diplomática también aumentó tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que el entendimiento alcanzado con Irán aún no es definitivo y amenazó con retomar acciones militares si Teherán no cumple con los compromisos asumidos.

El borrador del memorando, difundido por Bloomberg, contempla además la elaboración de un programa de rehabilitación y desarrollo económico para Irán, respaldado por una financiación estimada en al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de implementación del plan debería definirse en un plazo de 60 días tras la firma del acuerdo.

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Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que el cese de la guerra en Líbano constituye una parte "inseparable" del entendimiento con Estados Unidos. El funcionario remarcó que la paz no podrá considerarse completa mientras las tropas israelíes permanezcan en territorios libaneses ocupados durante el conflicto.

Las declaraciones respondieron a los dichos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que el Ejército mantendrá su presencia en las denominadas "zonas de seguridad" bajo control israelí en Líbano, Siria y la Franja de Gaza durante el tiempo que considere necesario.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, los nuevos ataques en el sur libanés ponen en duda la estabilidad del alto el fuego y generan incertidumbre sobre el futuro del acuerdo que busca poner fin a uno de los focos de tensión más importantes de Medio Oriente.

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