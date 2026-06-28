28 de junio de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: San Martín visita a Costa Brava con la obligación de sumar para salir del fondo de la Zona 3

El Atlético Club San Martín se presenta en el exigente Torneo Federal A ante los pampeanos. Mirá los detalles del duelo.

El Albirrojo tiene una prueba más que complicada en el Torneo Federal A.

El Albirrojo tiene una prueba más que complicada en el Torneo Federal A.

Por Sitio Andino Deportes

El Atlético Club San Martín tendrá este domingo, desde las 15.30, un compromiso determinante cuando visite a Costa Brava de La Pampa por la 15ª fecha del Torneo Federal A de Fútbol. El equipo del Este mendocino llega con el ánimo renovado tras su último triunfo, pero con la necesidad de seguir sumando para abandonar el último puesto de la Zona 3 y empezar a alejarse de la pelea por la permanencia.

Ese triunfo significó un importante envión anímico para el conjunto albirrojo, aunque la realidad de la tabla obliga a seguir sumando. San Martín continúa en el último lugar de la Zona 3 y necesita comenzar a encadenar resultados positivos para dejar atrás una posición incómoda y mirar con mayor tranquilidad el tramo decisivo del campeonato.

San Martín (1)

Costa Brava también necesita hacerse fuerte

El conjunto pampeano llega tras igualar 1-1 como visitante frente a Atenas de Río Cuarto y buscará volver al triunfo ante su gente. El duelo aparece como una buena medida para ambos equipos, que afrontan objetivos importantes en una zona muy pareja.

El encuentro será dirigido por Maximiliano Manduca, de la Liga Santafesina de Fútbol, un árbitro con experiencia en el Federal A y la Primera Nacional. Para San Martín será una oportunidad ideal para confirmar la recuperación futbolística y llevarse tres puntos que pueden ser determinantes para comenzar a cambiar su presente.

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