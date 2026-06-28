28 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Argentina no para, venció a Jordania y ahora espera por Cabo Verde en 16avos

La Selección de fútbol de Argentina chocó contra los jordanos por la fecha de cierre del Grupo J en el duro Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

Argentina no detiene su andar en el exigente Mundial 2026.

Argentina no detiene su andar en el exigente Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina afrontóeste sábado 27 de junio su último compromiso por el Grupo J del Mundial 2026 frente al duro Jordania en el AT&T Stadium de Dallas. El equipo de Lionel Scaloni, ya clasificado a los 16avos de final, intentó cerrar la primera fase con puntaje ideal. La Scalonete se quedó con los tres puntos.

Cómo estuvo la mano para la Selección

La Selección Argentina ratificó su candidatura en el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Jordania en el cierre del Grupo J. Más allá de haber presentado una formación con mayoría de suplentes, el equipo de Lionel Scaloni volvió a exhibir una idea de juego clara, dominó la posesión desde el inicio, manejó los tiempos del partido y generó numerosas situaciones de peligro para quedarse con una victoria que nunca estuvo realmente en discusión.

La Albiceleste fue ampliamente superior durante el primer tiempo y rápidamente dejó en evidencia la diferencia de jerarquía. Primero avisó con un gol anulado a Giovani Lo Celso por posición adelantada y luego abrió el marcador gracias a un brillante tiro libre del mediocampista. Minutos después, Lautaro Martínez amplió la ventaja de penal tras una infracción sobre Marcos Senesi detectada por el VAR. Incluso antes del descanso, Argentina estuvo cerca del tercero con un remate de Julián Álvarez y otro de Lautaro que pegó en el travesaño.

Argentina vs Jordania (5) (1) (1)

En el complemento, Jordania mostró una actitud competitiva y consiguió descontar mediante Mousa Altamari, quien aprovechó un error en la salida de Leandro Paredes para poner el 2-1. El conjunto asiático nunca dejó de intentar jugar y terminó dejando una imagen digna en su despedida del torneo, aunque la diferencia futbolística con el vigente campeón del mundo terminó siendo demasiado amplia.

Scaloni volvió a demostrar la profundidad de su plantel con los cambios. El ingreso de Lionel Messi, junto a Thiago Almada y Alexis Mac Allister, le devolvió frescura y control al equipo. Más tarde también sumaron minutos Valentín Barco y José Manuel López, quienes respondieron con buenas intervenciones. Los futbolistas que ingresaron mantuvieron la intensidad y el funcionamiento colectivo, una de las principales fortalezas de este ciclo.

Argentina vs Jordania (1)

El broche de oro llegó con Lionel Messi, que ingresó desde el banco y volvió a dejar su marca con un extraordinario gol de tiro libre para establecer el 3-1 definitivo. Con este triunfo, Argentina cerró una fase de grupos perfecta, con tres victorias en tres partidos, una producción ofensiva convincente y un plantel que ofrece múltiples variantes.

Lo que se viene para la Scaloneta

Ahora, la Scaloneta pondrá el foco en los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial.

Argentina vs Jordania (6)

Los goles del partido

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