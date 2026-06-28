Mundial 2026: Argentina no para, venció a Jordania y ahora espera por Cabo Verde en 16avos

La Selección Argentina afrontóeste sábado 27 de junio su último compromiso por el Grupo J del Mundial 2026 frente al duro Jordania en el AT&T Stadium de Dallas . El equipo de Lionel Scaloni , ya clasificado a los 16avos de final, intentó cerrar la primera fase con puntaje ideal. La Scalonete se quedó con los tres puntos.

#FIFAWorldCup #Argentina 3 (Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez -p- y Lionel #Messi ) #Jordania 1 (Mousa Altamari) ¡Final del partido! Nos vemos el próximo viernes en el duelo ante #CaboVerde pic.twitter.com/zJwzq7Iatu

La Selección Argentina ratificó su candidatura en el Mundial 2026 al derrotar 3-1 a Jordania en el cierre del Grupo J . Más allá de haber presentado una formación con mayoría de suplentes, el equipo de Lionel Scaloni volvió a exhibir una idea de juego clara, dominó la posesión desde el inicio, manejó los tiempos del partido y generó numerosas situaciones de peligro para quedarse con una victoria que nunca estuvo realmente en discusión.

La Albiceleste fue ampliamente superior durante el primer tiempo y rápidamente dejó en evidencia la diferencia de jerarquía. Primero avisó con un gol anulado a Giovani Lo Celso por posición adelantada y luego abrió el marcador gracias a un brillante tiro libre del mediocampista. Minutos después, Lautaro Martínez amplió la ventaja de penal tras una infracción sobre Marcos Senesi detectada por el VAR. Incluso antes del descanso, Argentina estuvo cerca del tercero con un remate de Julián Álvarez y otro de Lautaro que pegó en el travesaño.

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En el complemento, Jordania mostró una actitud competitiva y consiguió descontar mediante Mousa Altamari, quien aprovechó un error en la salida de Leandro Paredes para poner el 2-1. El conjunto asiático nunca dejó de intentar jugar y terminó dejando una imagen digna en su despedida del torneo, aunque la diferencia futbolística con el vigente campeón del mundo terminó siendo demasiado amplia.

Scaloni volvió a demostrar la profundidad de su plantel con los cambios. El ingreso de Lionel Messi, junto a Thiago Almada y Alexis Mac Allister, le devolvió frescura y control al equipo. Más tarde también sumaron minutos Valentín Barco y José Manuel López, quienes respondieron con buenas intervenciones. Los futbolistas que ingresaron mantuvieron la intensidad y el funcionamiento colectivo, una de las principales fortalezas de este ciclo.

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El broche de oro llegó con Lionel Messi, que ingresó desde el banco y volvió a dejar su marca con un extraordinario gol de tiro libre para establecer el 3-1 definitivo. Con este triunfo, Argentina cerró una fase de grupos perfecta, con tres victorias en tres partidos, una producción ofensiva convincente y un plantel que ofrece múltiples variantes.

Lo que se viene para la Scaloneta

Ahora, la Scaloneta pondrá el foco en los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial.

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Los goles del partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2071058161595826273&partner=&hide_thread=false JUJUUUUU: ¡PARA VERLO UNA Y MIL VECES, GIO! pic.twitter.com/1GNNoB2Xni — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2071060169782374668&partner=&hide_thread=false ¡EL TORO DE PENAL PARA ESTIRAR LA VENTAJA!



A los 30' del primer tiempo, Lautaro Martínez anotó desde los 12 pasos el 2-0 de Argentina ante Jordania. pic.twitter.com/JvW229Xt5i — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2071071563219104216&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTÓ JORDANIA!



A los 55’, Al-Taamari anotó para Jordania. El partido está 2-1 a favor de Argentina. pic.twitter.com/UM3p5yiyAt — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

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A los 80' y de tiro libre, la joven promesa puso el 3-1 ante Jordania pic.twitter.com/l5Ldy8eG1M — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2026

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones