Las principales ligas de Mendoza trabajan en una Federación provincial de fútbol

Las ligas de fútbol de Mendoza avanzan en la formalización de la Federación Mendocina . Representantes de las distintas ligas de fútbol de Mendoza mantuvieron una reunión en la sede de la Liga Mendocina de Fútbol con el objetivo de avanzar en la formalización legal de la Federación Mendocina de Fútbol .

El encuentro fue encabezado por el presidente de la Liga Mendocina, Diego Reyes , acompañado por integrantes de la comisión directiva de la institución.

De la reunión formaron parte autoridades de las principales ligas del territorio provincial:

Durante la jornada, los dirigentes analizaron distintas propuestas y comenzaron a delinear los próximos pasos para concretar la formalización jurídica de la Federación Mendocina de Fútbol .

El objetivo es consolidar una entidad que nuclee a las diferentes ligas de la provincia y permita fortalecer el trabajo conjunto en beneficio del fútbol mendocino.

Un compromiso conjunto por el desarrollo del fútbol

Desde la organización destacaron que la reunión se desarrolló en un clima de diálogo, consenso y colaboración, ratificando el compromiso de todas las ligas de trabajar de manera articulada.

Los dirigentes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando acciones comunes que contribuyan al crecimiento, la organización y el fortalecimiento institucional del fútbol de Mendoza.