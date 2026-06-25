25 de junio de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

La Ciudad de Mendoza informó los cambios en el tránsito por el comienzo de las obras en la calle Yrigoyen

El próximo lunes empezará la remodelación de la calle Hipólito Yrigoyen. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza detalló cómo serán los cortes de tránsito.

La Ciudad de Mendoza informó los cambios en el tránsito por el comienzo de las obras en la calle Yrigoyen.

La Ciudad de Mendoza informó los cambios en el tránsito por el comienzo de las obras en la calle Yrigoyen.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que el lunes 29 de junio comenzarán las obras de remodelación integral de calle Hipólito Yrigoyen. Los trabajos se desarrollarán por tramos para minimizar el impacto en la circulación y en la actividad comercial de la zona.

Comienzan las obras en la calle Yrigoyen

Con el objetivo de reducir las afectaciones al tránsito vehicular, al transporte público y a los frentistas, la renovación se realizará en siete etapas sucesivas, "permitiendo avanzar de manera ordenada y mantener alternativas de circulación durante todo el proceso", indicó la comuna de Ciudad.

El primer tramo de obra abarcará labores en la calle Brasil, desde Belgrano hasta San Martín; y en Yrigoyen, desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña. Este primer sector comprende aproximadamente 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de ejecución de cinco meses.

Mapa cortes tránsito obra calle Yrigoyen
Mapa de la Ciudad de Mendoza con los cortes de tránsito y vías alternativas de circulación.

Mapa de la Ciudad de Mendoza con los cortes de tránsito y vías alternativas de circulación.

Cortes de tránsito y vías alternativas para los conductores

En esta primera etapa, estará cortado totalmente el cruce de Yrigoyen y San Martín y también de la calle Brasil, entre San Juan y San Martín.

  • Los conductores que circulen hacia el sur:

Continuarán por San Martín hasta calle Serú, donde deberán girar hacia el oeste para luego incorporarse a República del Líbano y continuar su recorrido hacia Godoy Cruz.

  • Los conductores que ingresen a la Ciudad por San Martín desde el sur, tendrán dos alternativas:
  1. Girar a la izquierda por 25 de Mayo, para luego tomar Almirante Brown y España hacia el norte.
  2. Girar a la derecha por Castellani, para luego doblar a la izquierda por Belgrano para continuar hacia el norte por San Juan.
Obras calle Yrigoyen
Las obras comenzarán el 29 de junio próximo.

Las obras comenzarán el 29 de junio próximo.

Desvíos del transporte público

Las líneas de transporte público tendrán dos recorridos alternativos:

  • Desde San Martín y Morón, continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, luego por Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, ya en Godoy Cruz, para retomar posteriormente avenida San Martín.
  • Desde la rotonda de Peltier y La Pampa, las unidades circularán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano. Desde allí, continuarán hacia el este hasta República del Líbano y luego hacia el sur por República del Líbano y Echeverría.

El plazo de ejecución total de la obra está estimado en 18 meses. Los trabajos mantendrán un ritmo de avance mensual de 100 metros de hormigón y 20 metros de cruce para la reparación integral de cada conexión domiciliaria y vereda intervenida.

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