Renovarán la calle Hipólito Yrigoyen, que atraviesa la Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz

Cómo será la renovación de la calle Hipólito Yrigoyen y cuándo empezarán los cortes.

En los próximos días comenzará la renovación integral de la calle Hipólito Yrigoyen , una obra que incluye distintas mejoras en cañerías, calzadas, cunetas y veredas . Esto implicará cambios en la circulación del tránsito , tanto para vehículos particulares como para el transporte público , que serán coordinados entre la Ciudad de Mendoza , Godoy Cruz y Agua y Saneamiento Mendoza .

La inversión destinada a la revalorización de este corredor comercial y urbano será de $949.308.188 , financiados por Aysam, pero se realizarán en conjunto con dichos municipios, ya que la intervención contempla el tramo entre calle Brasil y Pedro Pascual Segura . Beneficiará a más de 70.000 mendocinos, sostuvieron.

La obra prevé un recambio total de las redes de agua potable y cloacas , que cuentan con más de 40 años de antigüedad , y la reconstrucción de calzadas, banquinas, cordones, cunetas y veredas . Además, construirán un túnel por debajo de las vías del Metrotranvía para garantizar la renovación de las redes sin afectar la operatividad del sistema de transporte.

Para dichos trabajos, los intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, y de Godoy Cruz, Diego Costarelli, firmaron un convenio con el Gobierno de Mendoza.

Cuándo empiezan las obras

La renovación comenzará el próximo 29 de junio, con cortes entre 9 de Julio y San Martín. Dada la magnitud de la intervención, Aysam coordinará con las municipalidades de Ciudad y Godoy Cruz el ordenamiento del tránsito y del transporte público, indicaron.

calle Yrigoyen

Qué obras realizarán

Colocación de cañería (excavación, colocación y relleno).

(excavación, colocación y relleno). Construcción de bocas de registro y nuevas conexiones domiciliarias .

. Ejecución de nudos, bypass y cruces especiales .

. Renovación de cordón, cuneta, banquina, alcantarillas y puentes (peatonales y vehiculares).

(peatonales y vehiculares). Demolición y reconstrucción de veredas , junto con la rotura y reposición de pavimentos de hormigón.

, junto con la rotura y reposición de pavimentos de hormigón. Empalmes, cegado de colector existente y obras especiales.

existente y obras especiales. Construcción de Tunnel Liner por debajo de las vías del Metrotranvía.

Cuándo estará finalizada la renovación de la calle Yrigoyen

El plazo de ejecución de la obra está estimado en 18 meses. Los trabajos mantendrán un ritmo de avance mensual de 100 metros de hormigón y 20 metros de cruce para la reparación integral de cada conexión domiciliaria y vereda intervenida.