23 de junio de 2026
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Mendoza

Mendoza no tuvo piedad en el Argentino de Federaciones de básquet y clasificó invicta en ambas ramas

Los seleccionados U11 masculino y femenino de básquet de Mendoza ganaron todos sus partidos del Nacional. Repasá lo sucedido.

Los equipos U11 de Mendoza&nbsp;tuvieron una actuación perfecta en el Argentino de Federaciones y consiguieron la clasificación en las ramas masculina y femenina.

Los equipos U11 de Mendoza tuvieron una actuación perfecta en el Argentino de Federaciones y consiguieron la clasificación en las ramas masculina y femenina.

 Por Martín Sebastián Colucci

Los seleccionados U11 de Mendoza protagonizaron un fin de semana soñado en el Argentino de Federaciones de básquet, donde completaron una fase regional perfecta y consiguieron la clasificación a la próxima instancia tanto en la rama masculina como en la femenina.

Con actuaciones contundentes, triunfos amplios y un promedio superior a los 100 puntos por partido, la Borravino dejó en claro que es una de las grandes candidatas al título nacional.

La intensidad defensiva, el juego colectivo y la gran cantidad de variantes ofensivas fueron algunas de las claves que explican el rendimiento de los conjuntos mendocinos durante la competencia. Además de ganar todos sus encuentros, Mendoza lo hizo con diferencias contundentes, ratificando el excelente trabajo que se viene realizando en el básquet formativo provincial.

El seleccionado femenino cerró una fase perfecta

Las dirigidas por Vázquez finalizaron invictas y mostraron un enorme potencial en ambos costados de la cancha. En el cierre de la competencia, Mendoza derrotó a San Luis por 129 a 15, en una actuación donde volvió a imponer condiciones desde el salto inicial.

La defensa fue nuevamente uno de los aspectos más destacados del equipo. La presión constante y la intensidad para recuperar el balón permitieron construir diferencias muy amplias durante todo el encuentro. En ataque, el seleccionado mendocino mostró múltiples variantes y una gran capacidad para encontrar soluciones en cada cuarto.

Previamente, las mendocinas habían superado a San Juan por 110 a 36, resultado que ya había dejado en evidencia la diferencia existente dentro del grupo.

Con estos resultados, las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:

  • Mendoza: 4 puntos (2-0) – Clasificado
  • San Juan: 3 puntos (1-1)
  • San Luis: 2 puntos (0-2)
    basquet (2)

El masculino impresionó con su poder ofensivo

El combinado dirigido por José Rodríguez ganó sus tres partidos y terminó invicto con cifras impactantes. La última jornada comenzó con una contundente victoria frente a La Rioja por 104 a 31, encuentro donde Mendoza volvió a exhibir una defensa agresiva y un ritmo de juego imposible de sostener para sus adversarios.

Más tarde, ya con la clasificación asegurada, la Borravino cerró su participación con una verdadera exhibición ante San Luis, al imponerse por un impresionante 158 a 37. La diferencia fue tan amplia que, salvo el último cuarto, el conjunto puntano no logró alcanzar siquiera el doble dígito en ninguno de los parciales.

Uno de los datos más destacados fue la enorme cantidad de jugadores que aportaron puntos. Mendoza contó con ocho jugadores en doble dígito, reflejando la profundidad y el juego colectivo que caracterizó a todo el equipo.

Entre los máximos anotadores aparecieron Peralta, Peralta, Olivera, Morales, Rubia, Montenegro, Cazorla y Fata.

Las posiciones finales del grupo fueron:

  • Mendoza: 6 puntos (3-0) – Clasificado
  • La Rioja: 5 puntos (2-1)
  • San Luis: 4 puntos (1-2)
  • San Juan: 3 puntos (0-3)

(Interlink sugerido: Todos los resultados del básquet mendocino durante la temporada)

Qué rivales tendrá Mendoza en la próxima fase

Los equipos mendocinos integrarán la Zona 2 en la siguiente instancia del torneo nacional. Tras finalizar primeros en sus respectivos grupos, los seleccionados de Mendoza avanzaron a la próxima etapa del Argentino de Federaciones.

Allí compartirán zona con el primer clasificado de Patagonia, FEBAMBA y Santa Fe, tres rivales que aparecen entre los más competitivos del país. Según informó la organización, las futuras instancias se disputarán bajo el sistema de licitación de sedes supervisado por la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Además, todos los encuentros serán transmitidos por Básquet Pass, permitiendo que familiares, entrenadores y aficionados puedan seguir el desarrollo del certamen desde cualquier punto del país.

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