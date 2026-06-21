21 de junio de 2026
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Sitio Andino
Denuncia

Una denuncia vecinal derivó en la detención de dos hombres con pedidos judiciales en Ciudad

Una denuncia realizada por vecinos activó un operativo conjunto. Dos hombres registraban medidas judiciales vigentes y fueron trasladados a una dependencia policial.

Ocurrió en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la intersección de las calles Beltrán y Salta.

Ocurrió en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la intersección de las calles Beltrán y Salta.

Foto: Prensa Mendoza Ciudad
Por Sitio Andino Policiales

Una rápida intervención articulada entre el programa Ojos en Alerta, el sistema de videovigilancia municipal y el cuerpo de Preventores de la Ciudad de Mendoza permitió identificar a dos hombres tras denuncias de vecinos. Ambos registraban medidas judiciales pendientes y quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se originó a partir de un aviso realizado por vecinos a través de Ojos en Alerta, donde se informó sobre la presencia de tres hombres durmiendo en las inmediaciones de una iglesia ubicada en la intersección de las calles Beltrán y Salta.

Respuesta inmediata y monitoreo en tiempo real

Tras recibir la alerta, el Centro de Operaciones dispuso de manera inmediata el desplazamiento de una movilidad de Preventores para verificar la situación. En paralelo, personal de monitoreo corroboró la información mediante la cámara municipal 4-19, que permitió observar la escena y aportar datos en tiempo real a los agentes que se dirigían al lugar.

25 de Marzo de 2026, intendente Ulpiano Suarez, nuevo Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza, monitoreo, ojos en alerta, galería
El Centro de Operaciones dispuso de manera inmediata el desplazamiento de una movilidad de Preventores.

El Centro de Operaciones dispuso de manera inmediata el desplazamiento de una movilidad de Preventores.

Al arribar, los preventores entrevistaron a las tres personas y realizaron las verificaciones correspondientes a través de los sistemas de consulta disponibles. Como resultado de los controles, se constató que dos de los individuos registraban requerimientos judiciales vigentes.

Uno de ellos presentaba una orden de captura activa, emitida en julio de 2024 y solicitada por la Unidad Fiscal de Sustracción de Automotores de la Fiscalía de Instrucción N.º 16. El segundo hombre, en tanto, tenía una medida de comparendo y citación, emitida en agosto de 2025 por el Juzgado Contravencional N.º 1.

Ante esta situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso el traslado de ambos sujetos a la Comisaría Sexta para continuar con las actuaciones correspondientes.

Minutos más tarde arribó al lugar el móvil policial 4150, perteneciente a la Unidad Especial de Patrullaje, cuyo personal concretó el traslado de las dos personas requeridas por la Justicia. El tercer individuo, que no registraba medidas pendientes, se retiró del lugar sin inconvenientes.

Seguridad ciudadana y prevención

Desde el municipio destacaron que este procedimiento refleja la importancia de la articulación entre la tecnología, la participación ciudadana y los equipos de prevención en territorio.

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El procedimiento se originó a partir de un aviso realizado por vecinos a través de Ojos en Alerta.

El procedimiento se originó a partir de un aviso realizado por vecinos a través de Ojos en Alerta.

La combinación de herramientas como Ojos en Alerta, las cámaras de videovigilancia y el patrullaje permanente de Preventores permite fortalecer las tareas de prevención y brindar una respuesta rápida ante situaciones reportadas por los vecinos, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

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