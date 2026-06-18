Personas en situación de calle: los refugios de Ciudad superan el 60% de ocupación.

Tras la reciente apertura de los refugios destinados a personas en situación de calle , las autoridades municipales informaron que 50 hombres ya se encuentran albergados en las instalaciones habilitadas en la Ciudad de Mendoza . A días de ponerse en marcha el operativo, los espacios registran una ocupación del 62.5% . Aún quedan 30 plazas disponibles.

Los refugios Huentala y Azul comenzaron a funcionar de manera formal este lunes 15 de junio . Este proyecto, que ya tuvo un antecedente directo durante el invierno de 2025, se basa en un trabajo articulado entre el municipio, el sector privado, organizaciones sociales y comunidades religiosas para brindar una asistencia integral a una de las poblaciones más vulnerables de la provincia.

Personas en situación de calle: desde la apertura de los refugios, 50 hombres fueron albergados.

Los establecimientos están específicamente destinados a brindar cobijo, alimentación y contención a hombres mayores de edad en situación de vulnerabilidad social y de calle.

Para esta temporada de invierno, se han dispuesto un total de 80 plazas disponibles (40 en cada uno de los espacios), lo que representa un aumento de 10 cupos en comparación con el año pasado. Ambos refugios funcionarán diariamente en el horario nocturno de 20 a 9 del día siguiente.

26 de mayo, personas en situación de calle, indigentes, pobres, pobreza, ciudad de mendoza.jpg Los refugios funcionan de 20 a 9 y sólo albergan a hombres mayores de edad. Foto: Yemel Fil

Coordinación, seguridad y normas de convivencia

Con el propósito de garantizar el orden y el bienestar de todos los asistentes, los refugios operan bajo estrictas normas de convivencia.

Cada espacio cuenta de manera permanente con un equipo interdisciplinario durante todo el turno, el cual estará integrado por dos promotores de derechos, un preventor de la Ciudad y un efectivo de la Policía de Mendoza.

refugio azul situación de calle

Asimismo, con el fin de asegurar la trazabilidad, el orden y la total transparencia en la asignación de los turnos diarios, se ha implementado un sistema de control biométrico en el ingreso de ambos refugios, permitiendo un registro eficiente de cada uno de los beneficiarios.