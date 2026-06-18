18 de junio de 2026
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Persona en situación de calle

Personas en situación de calle: los refugios de Ciudad superan el 60% de ocupación

A días de la habilitación de los espacios Huentala y Azul, 50 personas en situación de calle, todos hombres, ya reciben asistencia integral y alojamiento.

Personas en situación de calle: los refugios de Ciudad superan el 60% de ocupación.

Personas en situación de calle: los refugios de Ciudad superan el 60% de ocupación.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Tras la reciente apertura de los refugios destinados a personas en situación de calle, las autoridades municipales informaron que 50 hombres ya se encuentran albergados en las instalaciones habilitadas en la Ciudad de Mendoza. A días de ponerse en marcha el operativo, los espacios registran una ocupación del 62.5%. Aún quedan 30 plazas disponibles.

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Personas en situación de calle: desde la apertura de los refugios, 50 hombres fueron albergados.

Personas en situación de calle: desde la apertura de los refugios, 50 hombres fueron albergados.

Personas en situación de calle: detalles del funcionamiento y capacidad

Los establecimientos están específicamente destinados a brindar cobijo, alimentación y contención a hombres mayores de edad en situación de vulnerabilidad social y de calle.

Para esta temporada de invierno, se han dispuesto un total de 80 plazas disponibles (40 en cada uno de los espacios), lo que representa un aumento de 10 cupos en comparación con el año pasado. Ambos refugios funcionarán diariamente en el horario nocturno de 20 a 9 del día siguiente.

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Los refugios funcionan de 20 a 9 y sólo albergan a hombres mayores de edad.

Los refugios funcionan de 20 a 9 y sólo albergan a hombres mayores de edad.

Coordinación, seguridad y normas de convivencia

Con el propósito de garantizar el orden y el bienestar de todos los asistentes, los refugios operan bajo estrictas normas de convivencia.

Cada espacio cuenta de manera permanente con un equipo interdisciplinario durante todo el turno, el cual estará integrado por dos promotores de derechos, un preventor de la Ciudad y un efectivo de la Policía de Mendoza.

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Asimismo, con el fin de asegurar la trazabilidad, el orden y la total transparencia en la asignación de los turnos diarios, se ha implementado un sistema de control biométrico en el ingreso de ambos refugios, permitiendo un registro eficiente de cada uno de los beneficiarios.

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