Denuncian ratas en una escuela de Mendoza: la respuesta de la DGE y las medidas que tomarán.

Un grupo de padres y madres de la escuela N° 1-461 Ricardo Rojas , ubicada en el límite entre los departamentos de Ciudad de Mendoza y Las Heras, presentó una denuncia formal ante las autoridades del establecimiento debido a las deficientes condiciones edilicias y de higiene que afectan el normal desarrollo de las actividades.

En diálogo con Aconcagua Radio, la madre de una alumna manifestó su "profunda preocupación" ante la presencia de ratas en el interior del establecimiento , palomas y acumulación de excremento en las instalaciones.

"No solo mi hija vio al roedor, en las inmediaciones del kiosco, sino que una docente observó una rata en las escaleras", expresó la mujer en declaraciones radiales.

El principal foco de alarma de los padres radica en el riesgo sanitario, dado que los alumnos reciben la merienda diariamente en el establecimiento. De acuerdo con el reclamo, el mobiliario y las mesas destinadas para que los estudiantes coman se encuentran "todas sucias, sin higiene", lo que motivó la exigencia urgente de tareas de desratización, saneamiento y desinfección profunda.

La respuesta de la DGE

Ante este escenario, autoridades de la Dirección General de Escuelas explicaron a Sitio Andino cuál es la situación real en el establecimiento.

Desde el organismo reconocieron que "efectivamente se constató la presencia de un roedor en las instalaciones, pero aclararon que el mismo fue exterminado en el momento".

Asimismo, desde la cartera conducida por Tadeo García Zalazar enfatizaron que se trató de una "situación especial" y aislada, descartando la existencia de una plaga mayor dentro del colegio.

Con el fin de mitigar el riesgo y llevar tranquilidad, la DGE confirmó que "ya se han coordinado y ejecutado tareas de limpieza generalizadas en las horas posteriores al aviso".

En tanto, detallaron que para la tarde de este martes se gestionó un operativo completo de desratización y desinfección total en el edificio, asegurando que el espacio quede en óptimas condiciones de salubridad para el alumnado y el personal educativo.