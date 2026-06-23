Conducción temeraria y preocupación vecinal al suroeste de Malargüe

El reciente vuelco ocurrido en Colonia Pehuenche , donde estuvo involucrado un menor de 15 años al volante , volvió a poner en escena una problemática que preocupa a vecinos de Malargüe por las altas velocidades, conducción imprudente y el incumplimiento de normas viales en sectores con creciente circulación.

El nuevo accidente registrado el pasado sábado por la tarde en la zona de Colonia Pehuenche reabrió el debate sobre una situación que desde hace tiempo genera preocupación entre vecinos del sector suroeste de la ciudad de Malargüe: la circulación a velocidades excesivas y conductas temerarias al volante en calles que hoy presentan mayor movimiento vehicular y peatonal.

El siniestro, que tuvo como protagonista el vuelco de un vehículo conducido por un adolescente de 15 años, volvió a dejar al descubierto una realidad que habitantes del lugar aseguran observar a diario.

Vecinos de Malargüe preocupados por la seguridad vial

SITIO ANDINO dialogó con residentes de distintas fincas y viviendas ubicadas sobre arterias de tierra que conectan barrios como Martín Güemes y Nueva Esperanza con Colonia Pehuenche. Allí coinciden en un mismo diagnóstico: el crecimiento urbano de ese sector incrementó el tránsito, pero no fue acompañado por mayores medidas de prevención ni por una conducción responsable.

Una de las calles señaladas por los vecinos fue Constitución Nacional, utilizada permanentemente por automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones que muchas veces deben compartir el mismo espacio ante la falta de infraestructura adecuada.

Hay vehículos que pasan a velocidades muy altas durante todo el día, comentó una vecina, quien además sostuvo que varias familias ya han sufrido el atropellamiento de mascotas, principalmente perros.

Otros testimonios remarcaron que la problemática no distingue horarios y que durante la noche también se repiten maniobras riesgosas.

La preocupación alcanza además sectores cercanos a la Escuela Bustos Dávila y prolongación Agustín Maza, donde vecinos aseguran que algunos conductores tampoco respetan límites ni normas básicas de circulación vial, aumentando el riesgo para quienes transitan diariamente por la zona.