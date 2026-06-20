20 de junio de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Tres menores involucrados en un vuelco en Malargüe

El siniestro ocurrió en Colonia Pehuenche, en la zona periurbana de Malargüe. Los ocupantes fueron asistidos y trasladados al hospital local

La Policía de Mendoza acudió al siniestro vial de Malargüe.

La Policía de Mendoza acudió al siniestro vial de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un vuelco protagonizado por una camioneta en el sector suroeste de Malargüe dejó como saldo a tres menores trasladados al hospital local para recibir asistencia médica. El conductor, de 15 años, perdió el dominio del vehículo por causas que permanecen bajo investigación, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Un nuevo siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 16:15 en el departamento de Malargüe y tuvo como protagonistas a tres menores de edad que circulaban a bordo de una camioneta.

Vuelco y menores involucrados

De acuerdo con la información oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el hecho ocurrió en la intersección de calles Constitución Nacional y Los Teros, ubicada al suroeste de la ciudad de Malargüe, en el sector de Colonia Pehuenche.

Según lo informado por personal de la Policía de Mendoza, que tomó intervención tras recibir el aviso del incidente y constatar que una camioneta Volkswagen Amarok circulaba en sentido sur–norte cuando, por motivos que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado. Como consecuencia de la maniobra, el vehículo derrapó sobre la calzada y terminó protagonizando un vuelco.

Las primeras actuaciones determinaron que quien conducía la camioneta era un adolescente de 15 años, quien viajaba acompañado por otros dos menores de edad.

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del hospital local. Profesionales de la salud brindaron asistencia inicial a los ocupantes y posteriormente dispusieron su traslado al nosocomio para una evaluación más exhaustiva.

Hasta el momento no se difundió el diagnóstico médico ni el grado de lesiones que podrían haber sufrido los involucrados, por lo que se aguardaba información oficial sobre la evolución de su estado de salud, aunque se estima no serían de gravedad.

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro.

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