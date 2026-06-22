Un hombre se atrincheró en una vivienda de Carrodilla y desató un intenso operativo de fuerzas especiales

Todo comenzó tras una discusión familiar que fue escalando hasta convertirse en una situación considerada de alto riesgo.

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde de este lunes en Carrodilla , cuando un hombre atravesó una crisis de salud mental , se atrincheró en una vivienda y presuntamente amenazó a integrantes de su familia con un arma de fuego . La situación motivó un importante despliegue de fuerzas especiales de la Policía de Mendoza y culminó sin personas lesionadas.

El episodio ocurrió cerca de las 15 en el barrio Huarpes III , ubicado en el departamento de Luján de Cuyo . De acuerdo con la información oficial, todo comenzó tras una discusión familiar que fue escalando hasta convertirse en una situación considerada de alto riesgo .

Tras un llamado al 911, efectivos policiales se desplazaron hasta el lugar y solicitaron la intervención de unidades especializadas y médicas . En el operativo participaron integrantes del Grupo Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) y del Grupo Especial de Seguridad (GES), quienes trabajaron durante más de una hora de manera coordinada para contener la situación.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre atravesaba una crisis de salud mental asociada a un consumo problemático de sustancias. En ese contexto, habría manifestado estar armado y aseguró que tenía en su poder una granada, lo que elevó el nivel de alerta entre los efectivos.

operativo, policia de mendoza, atrincherado, luján de cuyo Según indicaron fuentes policiales, el hombre atravesaba una crisis de salud mental. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

La preocupación fue aún mayor cuando se conoció que el sujeto poseía conocimientos sobre armamento por haber sido soldado voluntario. Sin embargo, con el avance del procedimiento, los investigadores determinaron que el arma que exhibía era una réplica.

Negociación y contención

El diagnóstico inicial sobre el estado de salud mental del involucrado fue importante para definir la estrategia de intervención. Los negociadores priorizaron la contención y el resguardo de la integridad física tanto del hombre como de las personas presentes en el lugar.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron a Sitio Andino que el individuo se encontraba en un estado de exaltación marcado y atravesaba una crisis de consumo de considerable intensidad. Además, durante el episodio habría intentado atentar contra su propia vida utilizando un cable en el primer piso de la vivienda.

A pesar de que también registraba una prohibición de acercamiento al domicilio familiar, los efectivos concentraron sus esfuerzos en desactivar la situación de riesgo y evitar consecuencias mayores. Por otra parte, los efectivos se encontraron con una situación de imposibilidad para lograr una negociación racional con el sujeto, ya que su capacidad de discernimiento estaba completamente anulada por la crisis que atravesaba.

operativo, policia de mendoza, luján de cuyo Los efectivos concentraron sus esfuerzos en desactivar la situación de riesgo y evitar consecuencias mayores. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Su estado de exaltación, evidenciado físicamente por su hiperventilación y tensión, le impedía comprender las propuestas de los oficiales. Al no prosperar el diálogo con los oficiales y ante el peligro inminente de que el sujeto se quitara la vida, el grupo táctico del GES se vio obligado a intervenir para contenerlo y asegurarlo físicamente.

Luego de un intenso trabajo de negociación y contención, el operativo concluyó con éxito y sin que se registraran heridos. Por su parte, el hombre fue trasladado a un centro asistencial local para evaluar su situación. Finalmente, las autoridades lograron asegurar la integridad física del hombre y restablecer la calma.