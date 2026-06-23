23 de junio de 2026
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Boxeo en Mendoza con una cartelera de lujo en el Cuna de Campeones VII

El Boxeo de la Provincia de Mendoza continúa con su calendario anual conuna velada que se las trae. Repasá lo que se viene.

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La  velada de Boxeo se llevará a cabo este viernes por la noche (Foto: gentileza CDC).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Boxeo mendocino volverá a vivir una gran fiesta este fin de semana con la realización de Cuna de Campeones VII, la tradicional velada organizada por la Promotora Pandolfino que tendrá como escenario el estadio cubierto del Polideportivo de Guaymallén (Poliguay). Será el viernes desde las 19hs.

Con seis combates profesionales, una extensa programación amateur y la presencia de destacados exponentes locales, el evento aparece como una de las propuestas más atractivas del calendario deportivo provincial.

Qué peleas tendrá Cuna de Campeones VII

La velada contará con seis combates profesionales encabezados por Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo. La programación principal tendrá como uno de sus grandes atractivos la presentación de Abraham Buonarrigo, actual campeón Cono Sur AMB de los semipesados.

El mendocino subirá al ring con un récord de 16 victorias, 5 derrotas y 13 nocauts, para enfrentar al cordobés Martín Ezequiel Bulacio, quien llega con una marca de 15 triunfos, 11 caídas y 10 nocauts. Se trata de una pelea que reúne experiencia, potencia y dos boxeadores acostumbrados a buscar el nocaut.

Otro de los grandes focos de atención estará puesto sobre Brisa Alfonzo, campeona Argentina y Fedelatin AMB de la categoría superpluma. La mendocina afrontará un combate a ocho rounds frente a la bonaerense Nicole Heliana Morales, en un duelo que despierta gran expectativa dentro del boxeo argentino.

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Abraham Buonarrigo y Brisa Alfonzo lideran la gran noche del boxeo mendocino

Dos de las principales figuras del boxeo en Mendoza buscarán ratificar su gran presente frente a su público. La cartelera profesional también tendrá la presencia de Edilberto Fernández, uno de los púgiles mendocinos con mayor proyección.

Fernández, dueño de un récord de 6 triunfos y una derrota, enfrentará al bonaerense Juan Figueroa en un combate pactado a seis asaltos dentro de la división semipesado. La organización apuesta nuevamente por combinar figuras consolidadas con talentos emergentes, brindando oportunidades para que los boxeadores locales continúen sumando experiencia y protagonismo.

Además, la velada contará con invitados especiales como FMK, Caro Domenech y Santiago Sáez, además de referentes del deporte provincial que acompañarán una noche especial para el pugilismo mendocino. La fiscalización estará a cargo de la Federación Mendocina de Box, garantizando el correcto desarrollo de cada uno de los combates.

La cartelera completa del festival

Además de los combates estelares, habrá otros tres enfrentamientos profesionales que prometen emociones fuertes.

Peso welter

Damián Castro (Villa Seca, 4-0-1, 3 KO) vs. Claudio Quiroga (Santa Fe, 2-4-0, 2 KO).

Peso welter

Lautaro González (Las Heras, 3-2-2) vs. José Luis Del Porto (Buenos Aires, 0-4-0).

Peso supermosca

David Monti (Villa Seca, 1-0-0, 1 KO) vs. Ariste Unzaga (Santiago del Estero, 0-2-0).

A estas peleas se sumará una extensa programación amateur, otro de los sellos distintivos de Cuna de Campeones, que históricamente ha servido como plataforma para el desarrollo de jóvenes talentos del boxeo mendocino.

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