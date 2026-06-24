Pablo Ferlaza adelantó cómo será el nuevo San Martín y la ilusión es a escala mundial en el Este

A pocos días de asumir formalmente la presidencia del Atlético Club San Martín , Pablo Ferlaza, comenzó a marcar públicamente el rumbo de la gestión que encabezará desde la próxima semana. Se vienen cosas importantes para el Albirrojo en el actual Torneo Federal A de Fútbol y en Sitio Andino te contamos las novedades.

El dirigente habló sobre la transición institucional, la situación económica de la entidad, el armado de su equipo de trabajo y confirmó que la nueva conducción no tendrá integrantes de la actual dirigencia.

Ferlaza explicó que la prioridad por estas horas es atravesar de la mejor manera el proceso que desembocará en la asamblea del próximo domingo: " Estamos en un momento de transición. Hay varias deudas que vamos a heredar ", señaló el futuro mandatario al referirse al trabajo que vienen realizando junto al grupo que lo acompañará en la nueva etapa institucional.

Además, la cara visible del nuevo ciclo aseguró que buscan llevar adelante un proceso ordenado y sin generar conflictos innecesarios: " Hay que ir con cautela, teniendo respeto y siempre pensando en el club ", sostuvo.

La asamblea de socios se realizará este domingo y, al tratarse de una lista única, la nueva conducción quedará formalmente oficializada para asumir sus funciones a partir del lunes.

"San Martín no se puede dar el lujo de dejar a nadie afuera"

Uno de los conceptos que más repitió Ferlaza durante la entrevista estuvo vinculado a la necesidad de sumar voluntades para fortalecer la institución: "San Martín no se puede dar el lujo de dejar a nadie afuera", afirmó al explicar cuál será uno de los pilares de su gestión.

El dirigente aseguró que desde el primer momento intentó acercar personas con ganas de colaborar con el club: " ¿Tenés ganas de comprometerte a ayudar al club? Tenés la puerta abierta, sea quien sea", remarcó. En ese sentido, destacó que detrás de la lista formal existe un grupo de trabajo mucho más amplio: "Lo que vale es el equipo de trabajo", expresó al señalar que actualmente participan cerca de 80 personas en distintas áreas vinculadas al proyecto institucional.

"Una cosa es unión y otra cosa es continuidad", tiró Ferlaza

Más allá del mensaje de apertura, el citado Ferlaza dejó una de las definiciones políticas más fuertes de la entrevista al referirse a la futura composición de la dirigencia: "Una cosa es unión y otra cosa es continuidad", afirmó al explicar que el mensaje que recibió por parte de socios e hinchas estuvo relacionado con la necesidad de impulsar cambios dentro de la institución.

El futuro presidente aseguró que la nueva conducción no tendrá integrantes de la actual estructura dirigencial: "Ninguna persona de la dirigencia actual está en la lista de trabajo que vos has visto", sostuvo. Y fue todavía más contundente:"La situación de hoy es que ninguno de los dirigentes que está hoy va a continuar ocupando algún cargo o algún rol dentro de la nueva dirigencia".

La situación económica y el desafío que viene

Ferlaza también reconoció que la realidad económica del club será uno de los principales desafíos de la gestión que está por comenzar: "La situación económica del club es mala", admitió al referirse al escenario que encontrará la nueva conducción.

Además, explicó que existen distintas obligaciones pendientes que deberán afrontar una vez que asuman: "Hay varias deudas que vamos a heredar", señaló. Entre ellas se encuentra la situación del plantel profesional: "La deuda es sobre los sueldos del último mes", explicó el dirigente.

Según una fuente cercana a la entidad Chacarera, en las últimas horas el club logró cancelar una parte de esos compromisos y el plantel retomó los entrenamientos con vistas al próximo compromiso oficial.

El fútbol sigue y ya llegaron los primeros refuerzos

Mientras la institución atraviesa este proceso de transición, el equipo de Juan Alejandro Abaurre continúa enfocado en el campeonato. Este domingo desde las 15.30, el León visitará a Costa Brava de General Pico, en La Pampa, por una nueva fecha del Torneo Federal A.

Además, San Martín ya oficializó las incorporaciones del mediocampista Agustín Verdugo, procedente de Real Tomayapo de Bolivia, y del paraguayo Felipe Rivarola, quien regresó a la institución tras su paso por Deportivo Maipú.

Con una nueva conducción a punto de asumir, cambios institucionales importantes y el desafío deportivo en marcha, el León comienza a escribir un nuevo capítulo de su historia.