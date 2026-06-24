24 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Skaters de General Alvear compartieron una jornada de competencia y amistad

Jóvenes, familias y vecinos de General Alvear participaron de una jornada que incluyó un torneo de Best Trick, música en vivo y actividades recreativas.

Skaters de General Alvear celebraron su día.

Skaters de General Alvear celebraron su día.

Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional del Skate, jóvenes, familias y vecinos participaron de una jornada deportiva y recreativa en el Skatepark Municipal de General Alvear. El encuentro incluyó competencias, música en vivo y distintas actividades destinadas a celebrar una disciplina que continúa creciendo en el departamento.

Torneo de Best Trick en General Alvear

Una de las principales propuestas fue el torneo de Best Trick, una modalidad de competencia en la que cada participante debe realizar su mejor truco sobre un obstáculo determinado ante un jurado especializado.

La música en vivo acompañó las actividades durante toda la tarde, generando un espacio de encuentro para los aficionados al skate y para las familias que se acercaron al predio.

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Un espacio para acompañar a los jóvenes en General Alvear

La asesora de Juventud, Milagros Nieto, destacó la importancia de impulsar iniciativas para que los jóvenes puedan encontrarse y desarrollar las actividades que los apasionan.

“Como todos los 21 de junio, los chicos se encuentran en el Skatepark Municipal para practicar este deporte que tanto les gusta. Siempre buscamos generar actividades y acompañar estos espacios”, expresó.

Nieto también resaltó el valor que tiene el Skatepark Municipal para quienes practican esta disciplina y el trabajo conjunto que permite mantener el lugar en condiciones.

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La amistad como parte central del skate

Franco, uno de los participantes de la jornada, destacó el compañerismo que caracteriza a la comunidad de skaters de General Alvear. “Lo más lindo es la amistad, compartir y celebrar nuestro día. Somos un grupo muy unido y eso hace que este deporte sea especial”, afirmó.

Con una importante participación de jóvenes y el acompañamiento del público, la actividad permitió visibilizar una disciplina que continúa sumando aficionados en el departamento.

El Skatepark Municipal de General Alvear se consolida así como un espacio destinado al encuentro, el aprendizaje, el deporte y la recreación.

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