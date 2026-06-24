24 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: que venga Uruguay, qué tiene que pasar para un cruce con Argentina

El duro Mundial 2026 avanza a paso firme y se define el venidero contricante de la Selección de fútbol de Argentina. Mirá todas las alternativas.

Marcelo Bielsa y Uruguay definen su futuro en el Mundial 2026 y podrían ser rivales de la Selección Argentina.

Marcelo Bielsa y Uruguay definen su futuro en el Mundial 2026 y podrían ser rivales de la Selección Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J en el Mundial 2026 y empieza a mirar la próxima fase. Hoy, el posible rival en los 16avos de final sería Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, que llega a la última fecha obligado a conseguir un buen resultado frente a España.

Qué tiene que pasar para que Argentina juegue contra Uruguay

Para que Argentina se cruce con Uruguay en los 16avos de final del Mundial 2026, la Celeste debe terminar segunda en el Grupo H. El equipo de Marcelo Bielsa suma 2 puntos y actualmente ocupa el segundo lugar de la zona, detrás de España, que lidera con 4 unidades. En la última fecha, Uruguay enfrentará justamente al seleccionado español, mientras que Cabo Verde jugará contra Arabia Saudita.

Si Uruguay empata ante España, llegará a 3 puntos. En ese caso, para quedar segundo y transformarse en rival de la Selección Argentina, necesitará que Cabo Verde y Arabia Saudita también empaten. Con esos resultados, la tabla no se movería y los charrúas avanzarían como escoltas.

Si Uruguay gana, pasará a tener 5 puntos y asegurará su clasificación. En ese escenario, incluso podría quedar primero del Grupo H, aunque una combinación con el resultado de Cabo Verde podría dejarlo segundo por diferencia de gol.

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Por qué Argentina corre con ventaja antes de la próxima fase

La Selección Argentina tiene una ventaja clave: conocerá a su rival de los 16avos de final antes de jugar su último partido de la fase de grupos. El equipo de Lionel Scaloni cerrará su participación en el Grupo J el sábado 27 de junio frente a Jordania, pero la definición del Grupo H será el viernes. Eso le permitirá al cuerpo técnico planificar con más información y tomar decisiones pensando en la eliminación directa.

Con el primer puesto asegurado, Scaloni podría administrar cargas, resguardar a algunos titulares y darle minutos a futbolistas que necesitan rodaje. La prioridad será llegar de la mejor manera al primer mano a mano del Mundial 2026.

El clásico que puede sacudir al Mundial 2026

Un cruce entre Argentina y Uruguay tendría todos los condimentos de un partido enorme. Sería un clásico rioplatense en plena Copa del Mundo, con Lionel Messi de un lado y Marcelo Bielsa del otro.

La Selección Argentina llega con confianza después de asegurarse el liderazgo de su grupo, mientras que Uruguay todavía debe resolver su futuro en una zona apretada. Para la Celeste, el duelo ante España será una verdadera final.

Por ahora, el clásico sigue siendo una posibilidad. Pero el cuadro ya empieza a tomar forma y el Mundial 2026 podría regalar uno de esos partidos que paralizan a todo el continente: Argentina contra Uruguay, con pase a la siguiente ronda en juego.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

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